Experimentos sobre insectos fosilizados arroxan luz sobre cores verdadeiras

Un equipo de investigadores da Universidade de Nanjing, a Academia Chinesa de Ciencias e o University College Cork desenvolveu unha técnica que pode permitir estimar a coloración nalgúns insectos fosilizados. Estudos anteriores demostraron que é difícil determinar a verdadeira cor dos insectos fosilizados, excluíndo os conservados en ámbar. Estes fósiles adoitan ser monocromáticos e presentan patróns únicos en tons de gris. No seu estudo recente publicado no Proceedings of the Royal Society B, o equipo describe o seu enfoque e os seus descubrimentos.

Para estimar os patróns de cores, os investigadores compararon insectos modernos de aparencia similar a mostras fosilizadas que obtiveran previamente. Estes insectos modernos foron envoltos en papel de aluminio e sometidos a fosilización simulada por cocción a temperaturas que oscilaban entre 200 °C e 500 °C. Despois, o equipo examinou as mostras mediante un microscopio electrónico de varrido e comparounas coas mostras fosilizadas.

Os seus descubrimentos revelaron que as manchas máis escuras nas mostras cocidas correspondían a áreas do exoesqueleto que eran ricas en melanina, un pigmento escuro. Estas manchas máis escuras eran máis resistentes á calor, o que suxire que tamén eran máis resistentes á degradación. Isto indica que as áreas máis escuras dos insectos fosilizados probablemente representan partes das antigas criaturas que tamén tiñan un maior contido de melanina. Polo tanto, estas zonas máis escuras poderían proporcionar pistas para estimar a cor dos fósiles.

O equipo tamén observou que o quecemento dos insectos provocou unha fase intermedia na que se volveron completamente negros antes de pasar a diferentes patróns. Isto suxire que experimentos como os deles poderían facilitar novas investigacións sobre a estimación da coloración dos insectos fosilizados.

En conclusión, este estudo demostra unha nova técnica para estimar patróns de cores en insectos fosilizados. Ao comparar insectos modernos sometidos a fosilización simulada con mostras fosilizadas, os investigadores identificaron áreas máis escuras que probablemente correspondían a partes das antigas criaturas con maior contido de melanina. Esta técnica abre novas vías para o estudo da coloración en insectos fosilizados.

Fonte: Actas da Royal Society B: Ciencias Biolóxicas, DOI: 10.1098/rspb.2023.1333