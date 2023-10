Os datos da misión Aditya L1 da India se farán públicos

Os datos e a ciencia recollidos pola misión Aditya L1 da India estarán dispoñibles públicamente, segundo o director do proxecto da misión, Nigar Shaji. Esta misión ten como obxectivo mellorar a nosa comprensión do Sol e do seu impacto no tempo espacial. Aínda que inicialmente, os datos serán utilizados exclusivamente por científicos da Organización de Investigación Espacial India (ISRO), finalmente compartiranse a nivel mundial.

Shaji afirmou: "A ciencia e os datos son universais. Despois de que os nosos científicos utilizaran os datos durante un período determinado, faranse públicos para que calquera persoa en todo o mundo poida utilizalos". Este compromiso co acceso aberto a datos aliña co obxectivo da misión de contribuír ao coñecemento da comunidade científica global.

Aditya L1, a primeira misión solar da India, xa percorreu máis de 9.2 lakh quilómetros na súa viaxe cara ao seu destino, Lagrange Point 1. Esta localización estratéxica, a aproximadamente 15 lakh quilómetros da Terra, ofrece unha vantaxe única para a observación solar. Ao orbitar este punto, a nave espacial pode manter unha vista ininterrompida do Sol, permitindo a observación 24/7.

A misión Aditya L1 ten como obxectivo estudar varios aspectos do Sol, incluíndo erupcións solares, vento solar, expulsión de masa coronal, quecemento coronal, reconexión magnética e topoloxía magnética. Para iso utilizará sete instrumentos. Ao estudar estes fenómenos, os científicos esperan obter unha comprensión máis profunda do Sol e os seus efectos no noso planeta.

O exitoso lanzamento de Aditya L1 marca un fito importante na viaxe de exploración espacial da India. O liderado e a experiencia do director do proxecto, Nigar Shaji, foron vitais para realizar esta misión. A dispoñibilidade dos datos recollidos de Aditya L1 non só mellorará a nosa comprensión do Sol senón que tamén contribuirá ao avance do coñecemento científico global.

Fontes:

– Entrevista con Nigar Shaji, Indian Today

- Detalles da misión Aditya L1, Organización india de investigación espacial