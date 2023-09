Reconsiderando a locomoción de mamíferos e réptiles

By

A comprensión convencional de como os mamíferos terrestres evolucionaron o seu estilo de andar distintivo foi cuestionada por un recente estudo dirixido por Harvard. Durante décadas, críase que os mamíferos descendían de antepasados ​​parecidos a réptiles, o que provocou un cambio dunha postura de gateo de patas espalladas a unha postura de camiñar coas pernas situadas debaixo do corpo. Esta hipótese, coñecida como paradigma lateral a saxital, foi moi ensinada nos libros de texto universitarios sobre anatomía e evolución.

Non obstante, o novo estudo suxire que esta crenza de longa data pode ser incorrecta. Os investigadores argumentan que basearse unicamente nas observacións de animais modernos, como mamíferos vivos e réptiles, pode levar a hipóteses evolutivas erróneas. Para obter unha comprensión máis precisa, o equipo fixo fincapé na importancia de analizar os rexistros fósiles e estudar animais extintos.

Ao examinar o rexistro fósil, os investigadores esperan identificar os cambios anatómicos, o momento destes cambios e as presións selectivas que impulsaron a evolución da locomoción nos mamíferos. Os autores do estudo argumentan que sen esta perspectiva histórica, as narracións evolutivas poden converterse en meras historias especulativas que carecen de apoio empírico.

Os resultados deste estudo implican que é fundamental consultar o rexistro fósil á hora de construír escenarios evolutivos. Aínda que o rexistro fósil proporciona información limitada sobre tecidos brandos, como músculos e tendóns, segue a ser un recurso vital para comprender os cambios que se produciron ao longo da historia evolutiva.

En resumo, o estudo dirixido por Harvard desafía a comprensión tradicional da transición da locomoción dos réptiles aos mamíferos. Ao destacar a necesidade de investigar o rexistro fósil, os investigadores piden un enfoque máis rigoroso e baseado na evidencia para comprender a historia evolutiva da locomoción.

