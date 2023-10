Os humanos superan aos robots nos desafíos de traballo en equipo? Un novo estudo mostra a importancia da colaboración

Un estudo innovador realizado por Ph.D. estudantes da Universidade de Newcastle arroxaron luz sobre a dinámica entre humanos e robots en tarefas baseadas en equipo. O estudo centrouse en comparar o rendemento de equipos formados por xogadores humanos e AI con equipos formados só por xogadores humanos. Esta investigación tivo como obxectivo avaliar as capacidades de traballo en equipo dos humanos e dos robots nun desafío informático similar ao popular xogo de arcade Pong.

Os resultados do estudo revelaron que os equipos humanos superaron aos equipos cun xogador robot. Observouse que os xogadores humanos mostraban unha intuición superior, o que lles permitía comprender as accións do seu compañeiro e facer axustes para mellorar o rendemento do equipo. Pola contra, os equipos cun xogador de robot parecían carecer desta vantaxe competitiva, o que destaca a importancia da intuición humana e da adaptabilidade nos escenarios colaborativos.

O que é particularmente interesante é que o estudo tamén explorou se os equipos tiveron un mellor rendemento ao colaborar ou competir uns contra outros. Sorprendentemente, descubriuse que os equipos que xogan en colaboración superan aos equipos que participan nun xogo competitivo. Este achado desafía a crenza común de que a competencia mellora o rendemento e destaca os beneficios significativos da cooperación e a sinerxía para lograr resultados exitosos do equipo.

A investigación realizada polo Ph.D. os estudantes Laiton Hedley e Murray Bennett do Newcastle Cognition Lab na Escola de Ciencias Psicolóxicas da Universidade de Newcastle contribúen ao campo da psicoloxía cognitiva. Con foco en comprender como funciona o cerebro humano, a psicoloxía cognitiva investiga procesos como pensar, lembrar e aprender.

Este estudo innovador, publicado na revista Topics in Cognitive Science, proporciona información valiosa sobre as habilidades de traballo en equipo de humanos e robots. Ao enfatizar a importancia da colaboración fronte á competencia, a investigación fomenta a exploración de novos enfoques para mellorar o rendemento do equipo e optimizar as interaccións entre humanos e intelixencia artificial.

Murray S. Bennett et al, Human Performance in Competitive and Collaborative Human-Machine Teams, Topics in Cognitive Science (2023). DOI: 10.1111/tops.12683

Fonte: Universidade de Newcastle