O Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) da Axencia Espacial Europea emprende unha viaxe extraordinaria polo noso sistema solar. No seu camiño para estudar Xúpiter e as súas lúas xeadas, JUICE realizou recentemente unha manobra crucial que o posiciona para un próximo sobrevoo Terra-lúa, marcando a primeira asistencia de dobre gravidade entre estes dous corpos celestes.

A manobra, que implicou unha queima de 43 minutos, consumiu aproximadamente 363 quilogramos de combustible, o que supón case o 10% da subministración total de combustible de JUICE. Esta é a maior manobra que realizou a nave espacial ata a data. Julia Schwartz, enxeñeira de Dinámica de Voo no centro de control de misións ESOC da ESA en Alemaña, explicou que esta queima foi un momento fundamental para JUICE, dada a súa masa substancial de 6,000 quilogramos. Necesitaba unha forza significativa e combustible para alterar a velocidade da nave en case 200 metros por segundo.

JUICE, lanzado o 23 de abril de 2023 desde a Güiana Francesa, ten como obxectivo estudar tres das lúas de Xúpiter: Ganímedes, Calisto e Europa. Non obstante, para chegar ao seu destino, JUICE confía nunha serie de asistencias por gravidade. Ao manobrar estratexicamente os planetas interiores do noso sistema solar, JUICE utiliza as mareas gravitatorias dos planetas para impulsarse cara a Xúpiter. Esta enxeñosa técnica minimiza o consumo de combustible, optimizando a eficiencia global da nave espacial.

A recente queima é a primeira das dúas manobras necesarias para aliñar JUICE para a asistencia de gravidade Terra-Lúa, prevista para agosto de 2024. Schwartz confirmou que esta queima inicial logrou o 95% do cambio de velocidade necesario. Tras a análise da nova órbita de JUICE nas próximas semanas, a ESA planificará unha segunda queima para afinar a traxectoria da sonda para a asistencia de dobre gravidade.

FAQ:

P: Que é o ZUME?

R: JUICE significa Xúpiter Icy Moons Explorer. É unha nave espacial desenvolvida pola Axencia Espacial Europea (ESA) para estudar Xúpiter e tres das súas lúas: Ganímedes, Calisto e Europa.

P: Como chega JUICE a Xúpiter?

R: JUICE chega a Xúpiter mediante a axuda de gravidade. Navega polos planetas interiores do noso sistema solar, usando as súas mareas gravitatorias para lanzarse cara a Xúpiter. Esta técnica reduce o consumo de combustible e mellora a eficiencia da nave.

P: Que foi significativo da queimada recente?

R: A recente queima, que requiriu a maior manobra ata a data, posicionou a JUICE para unha próxima asistencia de gravidade da Terra e da Lúa. Consumiu 363 quilogramos de combustible e alterou a velocidade da nave en case 200 metros por segundo.

P: Cando chegará JUICE a Xúpiter?

R: Se todo vai segundo o plan, JUICE entrará en órbita arredor de Xúpiter en 2031. Non obstante, realizará varias correccións de traxectoria utilizando os seus propulsores máis pequenos ata entón.

P: Cal é o propósito da misión de JUICE?

R: A misión de JUICE é estudar Xúpiter e as súas lúas xeadas para comprender a súa composición, investigar o potencial de habitabilidade e descubrir ideas sobre a formación e evolución do noso sistema solar.