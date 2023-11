A sonda Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) da Axencia Espacial Europea (ESA) emprende unha ambiciosa misión para estudar Xúpiter e as súas tres lúas xeadas: Ganímedes, Calisto e Europa. Nunha primeira historia, a sonda JUICE utilizará unha axuda de dobre gravidade tanto da Terra como da Lúa para impulsarse cara a Xúpiter.

O último fito da misión JUICE ocorreu recentemente, xa que a sonda realizou unha manobra crucial para cambiar a súa órbita arredor do Sol. Esta complicada queima de 43 minutos utilizou o motor principal e aproximadamente o 10% da reserva de combustible da sonda. A manobra foi necesaria para preparar o escenario para a asistencia de dobre gravidade Terra-Lúa do próximo verán.

Julia Schwartz, Enxeñeira de Dinámica de Voo do centro de control de misións ESOC da ESA, fixo fincapé na importancia desta manobra, revelando que consumía unha cantidade substancial de combustible debido ao considerable peso de JUICE. Cun peso total duns 6000 kg, JUICE é unha das naves interplanetarias máis pesadas xamais lanzadas.

A asistencia por gravidade é unha técnica que aproveita o campo gravitatorio dun planeta para aumentar a velocidade da nave. Non obstante, executar tal asistencia require un tempo, velocidade e traxectoria precisos. JUICE debe chegar ao sistema Terra-Lúa no momento preciso e seguir o camiño correcto para beneficiarse do efecto tirachinas.

Mentres se completa a manobra principal, aínda é necesaria unha segunda manobra máis pequena para garantir que JUICE estea na traxectoria correcta para a asistencia de gravidade Terra-Lúa. Este enfoque en dúas partes permite que o segundo disparo do motor corrixa calquera imprecisión da manobra inicial. En maio de 2024, os propulsores máis pequenos da sonda realizarán unha última manobra de axuste durante a súa aproximación á Terra.

A misión JUICE, lanzada con éxito en abril, está equipada con instrumentos avanzados de teledetección, xeofísicos e in situ. Non obstante, debido á gran distancia entre a Terra e Xúpiter, non se prevén observacións detalladas do xigante gaseoso e das súas lúas ata 2031.

FAQ:

P: Que é o ZUME?

R: JUICE é a sonda Xúpiter Icy Moons Explorer da Axencia Espacial Europea.

P: Cal é a axuda de dobre gravidade?

R: A axuda de dobre gravidade é unha manobra na que a sonda JUICE utiliza os campos gravitatorios da Terra e da Lúa para impulsarse cara a Xúpiter.

P: Cal é o propósito da misión JUICE?

R: A misión JUICE ten como obxectivo estudar Xúpiter e as súas tres lúas xeadas - Ganímedes, Calisto e Europa - para coñecer a súa composición e potencial para albergar océanos.