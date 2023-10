Explorando a Lúa coa Cámara Lunar Universal Portátil (HULC)

Unha nova era de exploración lunar está no horizonte mentres os astronautas se preparan para as futuras misións de Artemis á Lúa. Un dos avances máis significativos do seu conxunto de ferramentas é a cámara lunar universal portátil (HULC). Esta cámara de vangarda é unha notable actualización das cámaras Hasselblad 500EL modificadas que foron utilizadas polos astronautas durante as misións Apollo.

Para garantir a preparación do HULC para a exploración lunar, realizáronse probas rigorosas en Lanzarote, España, unha rexión con paisaxes que se asemellan moito ás atopadas na Lúa. Científicos, especialmente adestrados para a exploración lunar, levaron a cámara en viaxes xeolóxicas de campo, catalogando os seus achados nun Libro de Campo Electrónico. Os instrutores puideron seguir o seu progreso en tempo real mediante transmisións de voz e vídeo.

O HULC está equipado con pezas de cámara dispoñibles que ofrecen unha sensibilidade á luz mellorada e lentes de última xeración. Aínda que a Lúa presenta sombras duras e rexións elevadas brillantes, especialmente ao redor do polo sur, o deseño do HULC dá conta destas condicións de iluminación extremas. Sen atmosfera que regule a temperatura, os ambientes lunares experimentan flutuacións drásticas, con temperaturas que aumentan ata 120 °C durante o día e baixan ata -200 °C pola noite. As cámaras HULC foron construídas para soportar estes extremos de temperatura, contando cunha manta protectora adicional para protección térmica e contra o po.

Para replicar as condicións previstas que enfrontan os fotógrafos lunares, os candidatos astronautas probaron a cámara HULC a plena luz do día e dentro de covas volcánicas para simular noites lunares. A cámara tivo que manexarse ​​facilmente mentres usaba luvas protectoras grosas, o que resultaba na configuración de botóns fáciles de usar. O líder da NASA para a cámara HULC, Jeremy Myers, fixo fincapé na importancia da intuitividade, afirmando que "a cámara debería ser fácil de usar", xa que é só unha das moitas ferramentas que os astronautas manexarán na Lúa.

Ademais de capturar detalles de primeiro plano de rochas e tomas de gran angular da paisaxe lunar, os enxeñeiros están a esforzarse por crear unha cámara que poida soportar o perigoso po lunar. Este po, formado por partículas finas e abrasivas, supón un risco tanto para o persoal como para os equipos. O deseño do HULC seguirá evolucionando, cunha próxima versión programada para probar a bordo da Estación Espacial Internacional.

