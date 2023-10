A integración do módulo de servizos europeos para a misión Artemis II: un paso crucial cara a explorar a Lúa

A vindeira misión Artemis II, prevista para novembro de 2024, está cobrando impulso mentres os enxeñeiros do Centro Espacial Kennedy de Florida traballan con dilixencia para preparar o módulo de servizo europeo (ESM2) para a súa integración co módulo de tripulación de Orión. O ESM2 desempeñará un papel vital ao proporcionar recursos esenciais como electricidade, auga e unha atmosfera simulada para garantir o confort e a seguridade dos catro astronautas durante a súa viaxe de ida e volta á Lúa.

Para facilitar o proceso de integración, o ESM2 conectouse inicialmente ao adaptador do módulo de tripulación, formando o módulo de servizo de Orion (OSM). Este paso crítico permitiu aos enxeñeiros probar a fondo o módulo integrado, que inclúe tubos, fíos, baterías e electrónica. Durante esta fase realizáronse dúas probas cruciais para garantir a fiabilidade e durabilidade do OSM.

Unha destas probas, chamada Thermal Cycle Test, avaliou a capacidade do OSM para soportar as variacións extremas de temperatura que atopará durante a misión. Mentres tanto, o Direct Field Acoustic Test (DFAT) centrouse en avaliar a capacidade do OSM para soportar as intensas vibracións experimentadas durante o ascenso do foguete ao espazo.

Tras estas probas, o OSM conectouse con éxito ao módulo de tripulación de Orion, formando o vehículo completo de Orion para a misión Artemis II. A conexión conséguese a través de seis puntos ao redor do escudo térmico da cápsula da tripulación, garantindo a seguridade dos astronautas durante a reentrada na atmosfera terrestre. En lugar de atravesar o escudo térmico, os tubos e fíos envíanse ao seu redor.

Cos módulos de tripulación e servizo agora unidos como un, o seguinte paso crucial é encender o vehículo Orion e verificar a fondo que todos os sistemas funcionan de forma harmoniosa. Esta fase permite aos equipos europeos e estadounidenses validar a comunicación perfecta entre os distintos compoñentes.

Mentres continúan os preparativos para a misión Artemis II, o foco en breve pasará á instalación das ás solares no vehículo Orión, completando a súa montaxe. Posteriormente, os tanques de combustible encheranse de propelente e apilarase o foguete Artemis II, con Orión conectado ao sistema de interrupción do lanzamento, unha característica de seguridade vital para os astronautas en caso de acontecer algún imprevisto durante o lanzamento.

A integración do Módulo de Servizo Europeo marca un fito significativo no programa Artemis, achegando á humanidade un paso máis á exploración da Lúa e allanando o camiño para futuras misións no espazo profundo.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Que é o módulo de servizo europeo (ESM2)?

O módulo de servizo europeo (ESM2) é un compoñente do vehículo Orion deseñado para proporcionar recursos esenciais como electricidade, auga e unha atmosfera simulada para os astronautas durante as misións espaciais.

2. Cales son as principais probas realizadas durante o proceso de integración?

Durante o proceso de integración, realízanse dúas probas cruciais: a proba de ciclo térmico e a proba acústica de campo directo (DFAT). A proba do ciclo térmico garante a capacidade do módulo para soportar flutuacións extremas de temperatura, mentres que o DFAT avalía a súa resistencia ás vibracións durante o ascenso do foguete.

3. Como están conectados os módulos de tripulación e servizo?

Os módulos de tripulación e servizo están conectados a través de seis puntos ao redor do escudo térmico da cápsula da tripulación. Os tubos e fíos envíanse ao redor do escudo térmico para garantir a seguridade dos astronautas durante a reentrada na atmosfera terrestre.

4. Cal é o propósito do sistema de aborto de lanzamento?

O sistema de aborto do lanzamento é unha característica de seguridade crucial conectada ao vehículo Orion. Asegura a seguridade dos astronautas en caso de explosión ou desviación da traxectoria prevista durante o lanzamento.

5. Cal é o significado da misión Artemisa II?

A misión Artemis II é un fito fundamental no programa Artemis, que ten como obxectivo enviar astronautas nunha viaxe de ida e volta á Lúa. Serve como un trampolín para futuras misións de exploración do espazo profundo.