Novos descubrimentos na Lúa Europa de Xúpiter: CO₂, océanos e calor

As observacións do telescopio James Webb revelaron a presenza de dióxido de carbono (CO₂) na superficie da lúa Europa de Xúpiter. Este descubrimento abriu posibilidades fascinantes sobre a composición da lúa e o potencial para manter a vida. O CO₂ podería orixinarse externamente, pero tamén é posible que se filtrase pola espesa capa de xeo que cobre a superficie de Europa. Ademais, a presenza de CO₂ suxire a existencia dun océano global debaixo do xeo.

Hai dúas explicacións para a orixe do CO₂: podería disolverse no océano de Europa, de xeito similar aos océanos da Terra; ou podería ser un subproduto da descomposición de compostos orgánicos, como aminoácidos ou outros compostos de carbono. Os depósitos de CO₂ concéntranse nunha zona chamada Tara Regio, e son relativamente recentes. Non obstante, as condicións da superficie de Europa fan que sexa inestable a existencia de CO₂ durante longos períodos.

A diferenza da lúa Encélado de Saturno, Europa non ten erupcións comúns de géiser que proporcionasen análise espectrográfica de sales disoltas. Non obstante, os científicos cren que Europa, xunto coa lúa de Xúpiter Ganímedes e Encélado, ten un océano líquido global debaixo da súa superficie. Tamén hai outros candidatos potenciais para océanos líquidos globais, como Calisto, Titán, Tritón, Dione e os planetas ananos Ceres e Plutón. Non obstante, son necesarios máis datos para confirmar estas sospeitas.

A sonda Galileo, que orbitaba arredor de Xúpiter, proporcionou as primeiras pistas dun océano global en Europa hai máis de 25 anos. Fotografías detalladas da superficie xeada da Lúa revelaron balsas de xeo, fragmentos de xeo que parecían ter conxelado de novo en posicións aleatorias. Isto suxeriu que a capa de xeo era relativamente delgada, posiblemente só duns poucos quilómetros de espesor. Debaixo do xeo atópase un océano profundo estimado en 80 a 150 quilómetros de profundidade, que posiblemente conteña dúas ou tres veces a cantidade de auga que se atopa nos océanos da Terra.

A existencia dun océano líquido en Europa implica a presenza de fontes de calor. É probable que a calor sexa xerada polas presións gravitatorias exercidas por Xúpiter, que provocan forzas de marea. Lúas como Ío, Europa e Ganímedes están afectadas polas forzas das mareas e presentan resonancias orbitais. Este fenómeno deforma as súas órbitas, facéndoas máis excéntricas e xerando calor dentro dos seus interiores. Ío, ​​en particular, experimenta unha intensa actividade volcánica debido á fricción das rochas, con máis de 150 cráteres activos en cada momento.

Europa experimenta un efecto similar pero menos intenso, mantendo líquido o océano subterráneo. En 2012, o telescopio Hubble detectou emisións de vapor de auga do polo sur de Europa, que non foran detectadas pola sonda Galileo. O magnetómetro a bordo de Galileo tamén contribuíu ao descubrimento do océano de Europa ao detectar pequenas anomalías no campo magnético de Xúpiter causadas polas correntes eléctricas dentro da lúa. Isto suxire a presenza de sales disoltas no océano subterráneo.

A capa de xeo de Europa "desacopla" a súa superficie do interior rochoso, e as fendas observadas na superficie poden ser cicatrices dos movementos das mareas. Os espectros tomados pola sonda Galileo suxiren a presenza de sulfatos de calcio e magnesio. Non obstante, o efecto foi moito máis débil en comparación con Ganímedes, que é unha lúa máis grande co seu propio océano oculto e un núcleo metálico composto por ferro e níquel.

En xeral, as observacións e descubrimentos recentes en Europa proporcionan máis probas do potencial de condicións de sustentación da vida na Lúa de Xúpiter. Son necesarias máis exploracións e investigacións para desvelar os misterios deste intrigante corpo celeste.

