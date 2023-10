Lanzan dous satélites de vangarda para mellorar a observación da Terra e a tecnoloxía espacial

A Axencia Espacial Europea informou do lanzamento exitoso de dous satélites de última xeración, THEOS-2 e Triton, que mellorarán considerablemente as nosas capacidades de observación da Terra e avanzarán na tecnoloxía espacial. Ademais destes satélites principais, tamén se despregou durante a mesma misión un grupo de satélites secundarios, incluídos os innovadores CubeSats, que ampliaron aínda máis a nosa comprensión do noso planeta e máis aló.

THEOS-2, ou o satélite Thailand Earth Observation System-2, é un esforzo de colaboración entre Airbus e a Axencia de Desenvolvemento de Tecnoloxías Xeoinformáticas e Espaciales de Tailandia. Este satélite de observación, o maior dos dous da súa serie, desempeñará un papel crucial ao proporcionar información vital ao Ministerio de Agricultura de Tailandia. Fornecerá datos sobre os recursos hídricos, os patróns meteorolóxicos e o uso da terra, o que permitirá tomar decisións de planificación e xestión informadas para o sector agrícola do país.

Triton, anteriormente coñecido como FORMOSAT-7R, marca un fito importante para a Axencia Espacial de Taiwán (TASA). Este satélite centrarase na recollida de sinais que rebotan na superficie do mar para calcular os campos de vento sobre os océanos do mundo. Os datos recollidos compartiranse coa Administración Central do Tempo de Taiwán, contribuíndo en gran medida á precisión das previsións de intensidade dos tifóns e á predicción das súas traxectorias.

Tanto THEOS-2 como Triton foron despregados en órbitas sincrónicas co sol, garantindo que pasan constantemente sobre os mesmos lugares terrestres á mesma hora cada día. Este posicionamento permite observacións precisas e fiables ao longo do tempo, proporcionando información valiosa para diversas aplicacións.

A misión de lanzamento utilizou o vehículo de lanzamento Vega da ESA, coñecido pola súa capacidade para colocar satélites de tamaño medio en órbitas polares baixas da Terra. Xunto aos satélites principais, estaba previsto o despregamento de dez satélites secundarios máis pequenos. Recibiuse a confirmación de oito destes satélites, quedando os dous restantes pendentes de confirmación.

Estes satélites secundarios inclúen o Proba-V Companion CubeSat, que levará a cabo observacións de vexetación globais para achegar datos valiosos para a análise da cobertura terrestre e da vexetación. O PRETTY (Reflexometría e dosimetría pasiva) CubeSat demostrará a súa capacidade para medir o xeo mariño e outros parámetros utilizando sinais do sistema de navegación global que rebotan na Terra.

Ademais, os CubeSats ∑yndeo-1 e ∑yndeo-2 levan tecnoloxías innovadoras, como un jet pack de plasma e un instrumento magnético ultrasensible. Estes satélites son fundamentais para probar tecnoloxías espaciais de última xeración, algunhas das cales serán utilizadas na futura constelación LISA da ESA para a detección de ondas gravitacionais.

Ademais, a contribución de Estonia á misión é o satélite ESTCube-2, un satélite do tamaño dunha caixa de zapatos que examinará a vexetación de Estonia e realizará probas en órbita dunha atadura de 'e-sail' para reducir os residuos espaciais. Finalmente, os Sistemas Avanzados de Nanosatélites para a Investigación da Observación da Terra (ANSER) consisten en tres CubeSats que traballan xuntos para proporcionar información valiosa sobre o contido das masas de auga, incluíndo os niveis de contaminación e a presenza de microorganismos nocivos.

Estes satélites recentemente lanzados representan un avance significativo na nosa capacidade de supervisar varios aspectos da Terra, desde a planificación agrícola en Tailandia ata a previsión de tifóns en Taiwán e as probas de tecnoloxía de punta no espazo. Cando estes satélites comezan as súas misións, prometen ampliar a nosa comprensión do noso planeta e do universo máis aló.

Definicións:

1. CubeSat: un pequeno satélite cun deseño en forma de cubo que normalmente mide 10 centímetros a cada lado.

2. Órbita síncrona solar: órbita na que un satélite pasa sobre os mesmos puntos da Terra á mesma hora solar local, polo que normalmente permite unhas condicións de observación consistentes.

3. Onda gravitacional: perturbación no tecido do espazo-tempo causada pola aceleración de corpos celestes masivos, como a fusión de buracos negros ou estrelas de neutróns.

Fontes:

– A Axencia Espacial Europea. (Non hai URL dispoñible)

- Airbus

– Axencia de Desenvolvemento de Tecnoloxías Espaciales e Xeoinformáticas de Tailandia

- Axencia Espacial de Taiwán