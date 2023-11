Novo descubrimento: unha rara batalla entre o león mariño e o polbo capturada na cámara

By

Lindsay Bryant, unha ávida nadadora no océano Pacífico fronte a Nanaimo, tivo unha sorpresa durante a súa recente visita ao seu lugar de natación habitual. Foi pouco despois do mediodía do 16 de novembro cando viu un león mariño loitando na auga. Intrigada, colleu o seu teléfono para gravar o que estaba a pasar.

Cando se aproximaba coa súa cámara, Bryant deuse conta de que estaba presenciando algo verdadeiramente extraordinario: unha batalla entre un león mariño e un polbo. "Quedei totalmente sorprendido", di ela. "É tan xenial que iso foi o que estaba pasando. É moi bonito que teña que capturar iso".

O emocionante intercambio desenvolveuse durante uns cinco intensos minutos, sendo Bryant a única testemuña deste raro encontro. "Sorprendeume porque nunca antes vin un polbo en estado salvaxe, e moito menos nunha batalla cun lobo mariño", engade. A súa valoración da situación foi que o león mariño saíu vencedor, aínda que claramente tivo que esforzarse para asegurar a súa comida.

A zoóloga mariña Anna Hall, ao ver a fotografía de Bryant, expresou a súa sorpresa e emoción. Aínda que os lobos mariños cazan polbos, é moi raro presenciar unha batalla deste tipo na superficie da auga. Hall valorou a captura de Bryant como unha "foto fantástica" e sinalou que nunca se atopara con un escenario semellante durante a súa ampla experiencia na auga.

Para Bryant, esta sorprendente foto e vídeo ocuparán para sempre un lugar especial na súa colección. Foi realmente unha oportunidade única na vida. O seu encontro serve como recordatorio dos incribles misterios que se atopan baixo a superficie do océano e da importancia de preservar e apreciar os nosos ecosistemas mariños.

FAQ

1. Que habitual é presenciar unha batalla entre un lobo mariño e un polbo?

Aínda que os lobos mariños cazan polbos, é extremadamente raro presenciar unha batalla deste tipo na superficie da auga. O encontro capturado por Lindsay Bryant é un acontecemento verdadeiramente notable.

2. Quen saíu como vencedor na batalla?

Segundo as observacións de Lindsay Bryant, o león mariño parecía gañar a batalla contra o polbo. Non obstante, o lobo mariño tivo que facer un esforzo considerable para asegurar a súa comida.

3. Por que Lindsay Bryant quedou especialmente abraiada por este encontro?

Lindsay Bryant nunca antes vira un polbo en estado salvaxe, o que fixo que esta batalla entre un polbo e un león mariño fose aínda máis sorprendente para ela. A oportunidade de capturar un evento tan raro na cámara foi realmente unha experiencia única na vida para ela.