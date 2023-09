O futuro da exploración espacial: ciencia, sustentabilidade e acceso máis sinxelo

Os lanzamentos de foguetes foron durante moito tempo un proceso custoso e complexo para as axencias espaciais, pero a medida que o mundo da exploración espacial evoluciona, novas misións prepáranse para un futuro onde a humanidade teña unha presenza sostible fóra da Terra. Isto comeza coa Lúa, onde os humanos non puxeron os pés en 51 anos. Non obstante, unha vez que establecemos unha presenza a longo prazo na Lúa, as posibilidades de explorar máis o cosmos fanse máis alcanzables.

Esta visión do tránsito humano e da habitación noutros mundos e satélites vai acompañada do concepto de utilización de recursos in situ (ISRU), que implica construír experimentos e infraestruturas que aproveiten os recursos do medio circundante. Mentres nos aventuramos máis aló do noso planeta azul, os científicos traballan no desenvolvemento de novas tecnoloxías para facilitar a nosa investigación científica do espazo.

Entón, por que necesitamos facer ciencia no espazo? Aínda que hai observatorios na Terra que estudan o cosmos, hai limitacións para realizar observacións astronómicas desde o noso planeta. A contaminación lumínica, por exemplo, fai que cada vez sexa máis difícil ver as estrelas. Ademais, a propia atmosfera terrestre supón un desafío para os astrónomos, xa que limita a nosa capacidade de observar certas lonxitudes de onda do espectro electromagnético.

As axencias espaciais lanzan observatorios en órbita para superar estas limitacións, o que nos permite explorar o universo desde un punto de vista máis aló da nosa atmosfera. Non obstante, hai límites ao que podemos conseguir só mediante observacións remotas. A análise directa de mostras extraterrestres é crucial para obter información sobre os corpos celestes. Por exemplo, o estudo das mostras lunares obtidas durante as misións Apolo e, máis recentemente, polo módulo de aterraxe chinés Chang'e-5 proporcionou información valiosa sobre a composición da Lúa e a presenza de auga. Do mesmo xeito, a misión Mars Sample Return ten como obxectivo recoller mostras de rochas para a súa análise, o que pode arroxar luz sobre a historia xeolóxica de Marte e a posibilidade de vida microbiana antiga.

Unha das buscas máis importantes da exploración espacial é a busca de vida ou signos de vida antiga máis aló da Terra. Descubrir evidencias de vida extraterrestre tería profundas implicacións para a nosa comprensión do universo e o noso lugar dentro del.

Establecer unha presenza humana sostida noutros corpos celestes, como Marte, podería ser potencialmente máis rendible a longo prazo en comparación coas repetidas misións de retorno de mostras. Por exemplo, as misións Artemis da NASA pretenden sentar as bases para unha presenza humana sostible na Lúa, incluíndo infraestruturas na superficie lunar e unha estación espacial lunar chamada Lunar Gateway.

Unha das maiores barreiras para a exploración espacial foi o custo dos lanzamentos de foguetes. Non obstante, cos avances na tecnoloxía de foguetes reutilizables, os custos están diminuíndo gradualmente. O foguete Falcon 9 reutilizable de SpaceX, por exemplo, xa fixo que os lanzamentos orbitais sexan máis accesibles. Espérase que esta tendencia continúe, permitindo un acceso máis frecuente e máis económico ao espazo. A medida que baixan os custos dos foguetes, a súa potencia e capacidade de carga tamén están aumentando, como demostra a nave espacial de SpaceX, que terá capacidades de empuxe e carga útil significativamente maiores en comparación cos seus predecesores.

O futuro da exploración espacial ten perspectivas prometedoras para descubrimentos científicos, presenza sostible fóra da Terra e acceso máis fácil ao cosmos. A medida que seguimos superando os límites da nosa comprensión, os avances na tecnoloxía e un renovado sentido de exploración achégannos a descubrir os misterios do universo.

Fontes:

– Artigo fonte: Gizmodo