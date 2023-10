SpaceX planea lanzar 144 foguetes en 2024 para ampliar o servizo Starlink

By

SpaceX, a compañía aeroespacial fundada por Elon Musk, marcou obxectivos ambiciosos para 2024. Segundo un responsable da compañía, SpaceX prevé lanzar un total de 144 foguetes o próximo ano, superando os seus propios lanzamentos récord en 2023. Este aumento na frecuencia de lanzamento. está impulsado pola expansión do servizo de internet por satélite Starlink de SpaceX.

O número de lanzamentos de SpaceX foi aumentando constantemente a medida que Starlink segue crecendo. En 2021, só houbo 31 misións, pero ese número case se duplicou ata 61 en 2022. Co lanzamento do servizo Direct to Cell de Starlink en colaboración con T-Mobile, SpaceX pretende aumentar aínda máis a súa capacidade de lanzamento o próximo ano.

Direct to Cell, tamén coñecida como "unha torre de telefonía móbil no espazo", proporcionará servizos móbiles a través dos satélites Starlink. As capacidades de mensaxería de texto estarán dispoñibles en 2024, seguidas de chamadas e navegación web en 2025. Este servizo será especialmente beneficioso en áreas sen cobertura móbil, especialmente durante emerxencias.

Para acadar o seu obxectivo de 144 lanzamentos en 2024, SpaceX incorporou a automatización en todo o seu proceso. A empresa fai fincapé na fiabilidade para evitar atrasos causados ​​por avarías. Esta alta frecuencia de lanzamento requirirá un lanzamento cada 2.5 días, en comparación coa taxa actual dun lanzamento cada 3.5 días.

Desde maio de 2019, SpaceX puxo en órbita máis de 4,000 satélites Starlink. O mes pasado, a compañía anunciou que superou os 2 millóns de clientes que usan os seus servizos de internet. Starlink está dispoñible en máis de 60 países e está conectando clientes de todo o mundo con internet de alta velocidade.

Aínda que SpaceX segue por diante dos seus competidores, outras compañías, como Amazon co seu Proxecto Kuiper, tamén están entrando na industria de servizos de internet baseados no espazo. Amazon, de Jeff Bezos, lanzou recentemente os dous primeiros prototipos de satélites para o Proxecto Kuiper, co obxectivo de proporcionar conectividade a Internet de alta velocidade a áreas remotas, de forma similar a Starlink.

