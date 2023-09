A análise elemental confirma a asfixia como causa de morte nas vítimas de Pompeia

By

Unha análise elemental realizada en moldes de xeso das vítimas da erupción volcánica que enterrou Pompeia confirmou que a asfixia foi a causa probable da morte destes individuos. O estudo, dirixido polo arqueólogo Gianni Gallello da Universidade de Valencia, utilizou técnicas portátiles de fluorescencia de raios X (XRF) para coñecer os últimos momentos das persoas que viviron en Pompeia durante a erupción do Vesubio no ano 79 d.C.

Os moldes de xeso das vítimas, creados na década de 1870 mediante a inxección de xeso nas cavidades deixadas polos corpos en descomposición baixo cinzas volcánicas, ofrecen unha oportunidade única para comprender a erupción e as súas consecuencias. Non obstante, analizar o material biolóxico destes moldes resultou ser un reto debido á contaminación do xeso.

Os investigadores empregaron XRF portátil para escanear seis moldes da zona de Porta Nola e un de Terme Suburbane en Pompeia. Compararon as composicións elementais dos moldes coas dos ósos incinerados da zona próxima e ós ósos enterrados en Valencia, España. Ao centrarse nas proporcións de fósforo e calcio, o equipo desenvolveu un modelo estatístico para diferenciar entre xeso e ósos dentro dos moldes. Os ósos contaminados con xeso mostraban unha semellanza co xeso, mentres que os ósos menos contaminados semellaban ósos queimados, indicando procesos químicos que lixiviaban carbonatos e fosfatos.

Os datos elementais recollidos proporcionan probas que apoian a conclusión de que as vítimas de Porta Nola morreron por asfixia causada pola inhalación de cinzas antes de ser enterradas por máis material volcánico. A semellanza dos ósos fundidos cos ósos incinerados, combinada coas posicións propensas e relaxadas das vítimas, indica a asfixia como a causa da morte.

Expertos na materia, como Piero Dellino, profesor de vulcanoloxía da Universidade de Bari, en Italia, coinciden con estes achados. Dellino subliña que as vítimas non foron asasinadas pola mecánica da erupción senón por respirar cinzas. Suxire que a duración da erupción, lixeiramente superior á que pode ser respirable, foi o factor fatal.

O estudo destaca a importancia da colaboración na investigación científica. Gallello subliña o valor dun enfoque multidisciplinar, afirmando que o seu traballo proporciona unha ferramenta adicional para o estudo destes notables vestixios. Dellino faise eco deste sentimento, subliñando que estudar a historia de áreas volcánicas como o Vesubio permítenos aprender do pasado e prepararnos mellor para o futuro. Sendo o Vesubio un dos volcáns máis perigosos do mundo, comprender a súa historia axuda a mitigar os riscos para as 700,000 persoas que viven na zona vermella que rodea o volcán.

En xeral, a análise elemental dos moldes de xeso de Pompeia arroxa unha nova luz sobre a causa da morte das vítimas da erupción. Ao combinar técnicas científicas e colaboración interdisciplinaria, os investigadores poden descubrir valiosas ideas sobre eventos históricos e mellorar a preparación para desastres.

Fontes:

– Gianni Gallello, arqueólogo da Universidade de Valencia, España

– Piero Dellino, profesor de vulcanoloxía da Universidade de Bari, Italia.