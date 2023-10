Os novos estados dos electróns en sales fundidas poderían afectar o rendemento dos reactores alimentados con sal

Os científicos descubriron que os electróns poden formar tres estados distintos ao interactuar con sales fundidas, un achado que podería ter implicacións para o rendemento dos reactores alimentados con sal. Os investigadores do Laboratorio Nacional de Oak Ridge e da Universidade de Iowa simularon a introdución dun exceso de electrón no sal de cloruro de cinc fundido e observaron tres posibles escenarios. Nun escenario, o electrón pasa a formar parte dun radical molecular con dous ións de cinc. Noutro, o electrón localízase nun único ión cinc. No terceiro escenario, o electrón esténdese difusamente sobre varios ións de sal.

Os reactores de sales fundidas estanse a considerar para futuras centrais nucleares, e é fundamental comprender como afecta a radiación o comportamento das sales fundidas. Este estudo arroxa luz sobre as interaccións entre electróns e sales cando se expón a alta radiación. Os investigadores descubriron que o electrón pode facilitar a formación de varias especies, incluíndo dímeros e monómeros de zinc, ou ser deslocalizado. Estes descubrimentos iniciais suscitan preguntas sobre que outras especies poderían formarse en tempos máis longos e como poderían reaccionar cos electróns e sales.

Esta investigación forma parte do Centro de Investigación da Fronteira Enerxética de Medios Extremos (MSEE EFRC) do DOE e publicouse en The Journal of Physical Chemistry B. O equipo está a traballar para identificar outras formas de reactividade experimentalmente. O estudo proporciona información valiosa sobre como interactúan os electróns coas sales fundidas, pero aínda queda máis por explorar. As investigacións futuras investigarán outros sistemas salinos e os efectos da radiación sobre os sales fundidos.

Fonte: Laboratorio Nacional de Oak Ridge