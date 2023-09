Os novos dispositivos electrónicos para o radiotelescopio máis grande do mundo son máis silenciosos que un teléfono móbil na Lúa

O telescopio de baixa frecuencia Square Kilometer Array (SKA), actualmente en construción en Australia Occidental, está preparado para converterse no radiotelescopio máis grande e sensible do mundo. Non obstante, a súa sensibilidade tamén o fai vulnerable ás interferencias de fontes de ondas de radio de orixe humana. Para combater este problema, os enxeñeiros do Centro Internacional de Investigación en Radioastronomía (ICRAR) desenvolveron novos dispositivos electrónicos chamados caixas SMART.

As caixas SMART están deseñadas para alimentar as antenas do telescopio SKA Low sen emitir radiación electromagnética significativa. Feitos a partir de compoñentes silenciosos e envoltos nunha envoltura especial, estes dispositivos emiten aínda menos radiación que un teléfono móbil colocado na superficie da lúa. Este nivel de silencio da radio é crucial para reducir as interferencias e garantir a capacidade do telescopio para detectar sinais de radio débiles desde os extremos do universo.

A construción do telescopio SKA comezou en decembro de 2022 despois de décadas de preparativos. O proxecto inclúe dous sitios de telescopios, con Australia Occidental centrándose en ondas de radio coas frecuencias máis baixas e Sudáfrica manexando lonxitudes de onda máis longas. Unha vez rematado, o telescopio SKA revolucionará a nosa comprensión do universo e permitirá o estudo da súa evolución e fenómenos misteriosos cun detalle sen precedentes.

Para protexer as sensibles antenas das interferencias, unha zona de radio silenciosa rodea o telescopio, impoñendo estritos controis sobre o uso de teléfonos móbiles e transmisores de radio. Ademais, o desenvolvemento destes dispositivos electrónicos de baixa radiación por parte do ICRAR garantirá que o lugar do observatorio estea libre de posibles interferencias internas.

O telescopio SKA representa un fito significativo na radioastronomía e proporcionará información valiosa sobre o cosmos. A súa inmensa sensibilidade e tecnoloxía avanzada permitirá aos astrónomos observar as ondas de radio que escapan de rexións escuras, revelando aspectos ocultos do universo e mellorando o noso coñecemento científico.

