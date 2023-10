Os investigadores desenvolven cerámicas máis resistentes con maior resistencia ao rachadura

Investigadores da Universidade de California en San Diego lograron un gran avance no desenvolvemento da cerámica ao crear materiais máis resistentes e máis resistentes ás fisuras. Usando unha combinación de átomos metálicos cun maior número de electróns de valencia na súa capa exterior, os investigadores atoparon un xeito de aumentar a capacidade da cerámica para manexar niveis máis altos de forza e estrés.

A cerámica é coñecida polas súas propiedades excepcionais, como a súa capacidade para soportar altas temperaturas, resistir a corrosión e o desgaste e manter un perfil lixeiro. Estas características fan que a cerámica sexa adecuada para diversas aplicacións, incluíndo compoñentes aeroespaciais e revestimentos protectores. Non obstante, a súa fraxilidade sempre foi un gran inconveniente, xa que son propensos a romperse baixo estrés.

Os científicos centraron o seu estudo nunha clase de cerámicas chamadas carburos de alta entropía, que teñen estruturas atómicas desordenadas formadas por átomos de carbono unidos con múltiples elementos metálicos da cuarta, quinta e sexta columnas da táboa periódica. Descubriuse que os metais das columnas quinta e sexta, como o titanio, o niobio e o volframio, eran cruciais para mellorar a dureza da cerámica debido ao seu maior número de electróns de valencia.

Os electróns de valencia son electróns que se atopan na capa máis externa dun átomo que participan na unión con outros átomos. Ao usar metais con máis electróns de valencia, os investigadores puideron mellorar a resistencia da cerámica ao rachadura baixo cargas mecánicas e tensión. A cerámica presentaba un comportamento máis dúctil, similar aos metais, o que significa que podían sufrir máis deformacións antes de romperse.

A través de simulacións computacionais e de fabricación e probas experimentais, o equipo identificou dous carburos de alta entropía que mostraban unha resistencia excepcional á fisuración. Estes materiais foron capaces de deformarse ou estirarse cando estaban sometidos a cargas mecánicas ou tensións, en lugar de mostrar a típica resposta fráxil da cerámica. Os enlaces dentro dos materiais reorganizáronse para salvar aberturas do tamaño dun átomo que se formaban cando os materiais foron perforados ou separados, inhibindo a formación de fendas.

O reto agora é aumentar a produción destas cerámicas resistentes para aplicacións comerciais. Este avance ten o potencial de revolucionar diversas industrias que dependen de materiais cerámicos de alto rendemento, desde a aeroespacial ata a biomédica. A maior dureza da cerámica tamén abre as portas para aplicacións extremas, como os bordos de ataque dos vehículos hipersónicos, onde poden protexer compoñentes vitais e permitir que os vehículos resistan mellor os voos supersónicos.

Este traballo foi apoiado polo Consello de Investigación Sueco, o Centro de Competencia Functional Nanoscale Materials, a Fundación Olle Engkvist, o Centro de Investigación de Materiais do Departamento de NanoEnxeñería da UC San Diego, o Programa de bolsas de posgrao en Ciencia e Enxeñaría da Defensa Nacional, a Fundación ARCS e o Grupo Oerlikon.

