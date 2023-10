Novo método desenvolvido para controlar o fluxo de electróns en materiais cuánticos

Investigadores de Penn State desenvolveron un método eléctrico para controlar a dirección do fluxo de electróns nos materiais cuánticos, o que pode levar a avances en dispositivos electrónicos e computadoras cuánticas. O método demostrouse en materiais que presentan o efecto Hall anómalo cuántico (QAH), onde o fluxo de electróns ao longo do bordo dun material non perde enerxía. Este efecto prodúcese en materiais coñecidos como illantes QAH, que son illantes topolóxicos que conducen corrente só nos seus bordos. Os investigadores descubriron que aplicar un pulso de corrente ao illante QAH pode cambiar a dirección do fluxo de electróns. Esta capacidade de controlar o fluxo de electróns é crucial para optimizar a transferencia e o almacenamento de información nas tecnoloxías cuánticas.

O método anterior para cambiar a dirección do fluxo de electróns dependía dun imán externo, polo que non era práctico para dispositivos pequenos como teléfonos intelixentes. O novo método eléctrico proporciona unha solución máis cómoda e eficiente. Os investigadores optimizaron o illante QAH aumentando a densidade da corrente aplicada, obtendo unha densidade de corrente moi alta que cambiou a dirección de magnetización e a dirección do transporte de electróns. Este cambio do control magnético ao electrónico en materiais cuánticos é similar ao cambio que ocorreu no almacenamento de memoria tradicional, onde os imáns foron substituídos por métodos electrónicos nas novas tecnoloxías.

O equipo de investigación tamén proporcionou unha interpretación teórica da súa metodoloxía. Actualmente están enfocados en pausar os electróns na súa ruta e demostrar o efecto QAH a temperaturas máis altas. O obxectivo a longo prazo é replicar o efecto QAH a temperaturas máis relevantes tecnoloxicamente. A investigación foi financiada pola Oficina de Investigación do Exército, a Oficina de Investigación Científica da Forza Aérea e a National Science Foundation, co apoio adicional do Centro de Investigación de Materiais e Enxeñaría para Ciencia a Nanoescala de Penn State e a Iniciativa EPiQS da Fundación Gordon e Betty Moore. .

Fonte: Penn State University

Definicións:

– Efecto Hall anómalo cuántico (QAH): Fenómeno no que o fluxo de electróns ao longo do bordo dun material non perde enerxía.

– Illantes QAH: Materiais que presentan o efecto QAH, que son un tipo de illantes topolóxicos que só conducen corrente nos seus bordos.

– Illante topolóxico: material que é un illante no seu interior pero que pode conducir a electricidade na súa superficie ou bordos debido á súa estrutura de banda electrónica única.

Fontes:

- Universidade de Penn State (non se proporciona ningún URL)