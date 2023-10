Os patróns cambiantes de El Niño e a introdución do mecanismo Walker Switch

Nos últimos anos, El Niño foi cada vez máis importante nas predicións climáticas e na xestión da variabilidade climática global. El Niño é a fase cálida da Oscilación El Niño-Southern (ENSO), caracterizada polo quecemento das augas oceánicas no Pacífico ecuatorial oriental. Pola contra, La Niña representa o arrefriamento na mesma comarca. Estas variacións cíclicas das temperaturas da superficie do mar teñen un impacto significativo nos patróns meteorolóxicos de todo o mundo.

Un estudo recente realizado polo Grupo de Investigación Cuaternario dirixido por Christoph Spötl tiña como obxectivo comprender como responde El Niño ás influencias naturais durante longos períodos. Os investigadores analizaron depósitos rupestres coñecidos como espeleotemas do sueste de Alasca, que preservaron rexistros climáticos de 3,500 anos. Os resultados indican que os procesos de control da variabilidade de El Niño cambiaron desde a década de 1970, co cambio climático provocado polo home agora xogando un papel importante.

Nun estudo separado, o equipo centrouse en examinar os cambios climáticos no sueste de Alaska durante un período moito máis longo de 13,500 anos. Os espeleotemas serviron como rexistros inestimables para investigar a causa dos cambios climáticos rápidos e a curto prazo durante as eras de xeo. Sorprendentemente, o sueste de Alasca mostrou un patrón climático similar ao Pacífico ecuatorial durante o final da última idade de xeo e o período Holoceno, desafiando o establecido "mecanismo de balancín bipolar". Pola contra, os investigadores introduciron o concepto do "interruptor Walker", desencadeado por cambios na radiación solar. Este mecanismo leva a axustes rápidos das temperaturas da superficie do mar no Pacífico ecuatorial, influíndo finalmente nos patróns climáticos nas latitudes altas do norte.

Os estudos indican que as actividades humanas están xogando agora un papel importante na configuración dos patróns de El Niño. O cambio climático puido atravesar un punto de inflexión na década de 1970, levando a un patrón de El Niño máis permanente. A introdución do concepto "Walker switch" ofrece unha explicación alternativa para as variacións climáticas históricas, destacando a complexa interacción de factores que configuran a dinámica climática.

Os resultados subliñan a necesidade dunha investigación en curso para profundar na comprensión dos procesos climáticos. Como o sistema climático da Terra é dinámico e complexo, o estudo continuo será crucial para prever e xestionar a variabilidade climática a escala global.

Fontes:

– “Desentrañar a resposta de El Niño: influencias naturais moldeadas pola sociedade” de Paul Wilcox et al. en Cartas de Investigación Geofísica.

– “Un balancín no norte: os cambios climáticos de Alaska ligados sorprendentemente ao Pacífico ecuatorial” de Paul Wilcox et al. en The Innovation Geoscience.