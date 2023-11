Novo avance na redución de CO2: o catalizador baseado en Sn permite unha produción eficiente de etanol

Nun descubrimento recente e innovador, os científicos desenvolveron un catalizador a base de estaño que ten a capacidade de producir etanol de forma eficiente mediante a redución do dióxido de carbono. Isto supón un avance significativo no campo da tecnoloxía das enerxías renovables e ofrece unha gran promesa nos esforzos para mitigar as emisións de CO2.

A reacción electroquímica de redución de CO2 (CO2RR) é un método moi demandado para transformar o dióxido de carbono en combustibles a base de carbono. A produción de combustibles líquidos, como o etanol, é particularmente desexable debido ás súas altas densidades enerxéticas e á facilidade de almacenamento. Non obstante, a manipulación da vía de acoplamento CC supuxo un gran desafío, que dificulta o avance nesta área.

Liderado polos Profs. Tao Zhang e Yanqiang Huang do Instituto de Física Química de Dalian (DICP) da Academia Chinesa de Ciencias (CAS), un grupo de investigación fixo un gran avance neste campo. Desenvolveron un catalizador baseado en Sn chamado SnS2@Sn1-O3G, que demostrou unha notable eficiencia na conversión de CO2 en etanol. Cunha eficiencia Faradaica de ata o 82.5% a -0.9 VRHE e unha densidade de corrente xeométrica de 17.8 mA/cm2, este catalizador mostra un gran potencial para a implementación a gran escala.

O catalizador SnS2@Sn1-O3G foi fabricado mediante unha reacción solvotérmica de SnBr2 e tiourea nunha escuma de carbono tridimensional. Consta de nanofollas de SnS2 e átomos de Sn dispersos atómicamente (Sn1-O3G), que son cruciais para a súa actividade catalítica.

A través dun estudo mecanicista, os investigadores descubriron que o compoñente Sn1-O3G do catalizador xoga un papel fundamental na promoción da formación de enlaces CC. Ao adsorber os intermedios *CHO e *CO(OH), facilita o acoplamento dos grupos formilo e bicarbonato, dando lugar á produción de etanol. Os reactivos marcados isotópicamente tamén revelaron que os átomos de carbono no produto final de etanol derivan do ácido fórmico e do CO2.

Esta investigación innovadora abre novas posibilidades para a síntese de etanol e ofrece unha valiosa estratexia para manipular as vías de redución de CO2 para conseguir os produtos desexados. Os resultados foron publicados na prestixiosa revista científica Nature Energy, o que proporciona máis credibilidade á importancia deste avance.

FAQ:

P: Cal é a importancia do catalizador recentemente desenvolvido?

R: O catalizador baseado en Sn permite a produción eficiente de etanol mediante a redución de CO2, proporcionando unha solución prometedora para a tecnoloxía de enerxía renovable.

P: Como funciona o catalizador?

R: O catalizador promove a formación de enlaces CC ao adsorber intermediarios específicos e facilitando o seu acoplamento, o que leva á produción de etanol.

P: Cales son as posibles aplicacións deste avance?

R: Este avance abre novas posibilidades para a síntese a gran escala de etanol e ofrece información sobre a manipulación das vías de redución de CO2 para obter os resultados desexados do produto.

P: Onde podo atopar máis información sobre a investigación?

R: Os resultados da investigación foron publicados na revista científica Nature Energy. [Ligazón á revista se está dispoñible]