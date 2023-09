Grandes eventos e festas de observación planificadas para a eclipse solar anular de Oregón

By

A medida que se achega a tan esperada eclipse solar anular, Oregón prepárase para unha serie de grandes eventos e festas de observación para presenciar este raro fenómeno celeste. O 14 de outubro, a eclipse do "anel de lume" ofrecerá un espectáculo espectacular que non se volverá ver en Oregón ata 2046.

Unha eclipse solar ocorre cando a lúa nova se aliña entre a Terra e o sol, bloqueando temporalmente a nosa visión do sol. Non obstante, unha eclipse anular ocorre cando a lúa está demasiado lonxe para bloquear completamente o sol, o que resulta nun anel de luz abraiante ao redor dos bordos.

Aínda que os espectadores non terán a oportunidade de presenciar a coroa solar, a principal atracción dunha eclipse solar total, aínda poden observar un fenómeno coñecido como "perlas de Baily". Esta ocorrencia ocorre cando a luz solar parece fluír ao filtrarse pola superficie rugosa da lúa. Durante todo o evento son necesarias lentes de eclipse especializadas para protexer os ollos dos espectadores.

Para presenciar a máxima eclipse, os individuos deberán situarse dentro dunha banda de 90 millas de ancho que se estenderá desde a costa centro-sur de Oregón, atravesando zonas como Eugene, Roseburg, Crater Lake e o deserto de Alvord. Fóra desta banda, incluída a zona de Portland, os espectadores experimentarán unha eclipse parcial similar á eclipse solar total de 2017.

Están previstos diversos actos en todo o estado para celebrar este evento celeste. O Eclipse Fest 2023, que se espera que sexa o evento de eclipse máis grande de Oregón, contará con música en directo, actividades familiares e a propia visión do eclipse. Outro evento, Eclipse Into Nature, terá lugar no Running Y Resort en Klamath Falls e ofrecerá festas estrelas, presentacións e unha festa de observación pública o día da eclipse.

Outros lugares que acollen festas de vixilancia inclúen o Shore Acres State Park, coñecido pola súa abraiante beleza costeira, e a praia de Bullards en Bandon, que promete un "festival da luz". Tamén se espera que Crater Lake e Fort Rock atraian visitantes debido á súa contorna escénica.

A medida que crece a emoción, é importante planificar con antelación e asegurar os billetes ou facer os arranxos necesarios para garantir unha experiencia memorable durante esta rara eclipse solar anular.

