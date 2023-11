Desbloqueando os misterios da Antártida: investigando o impacto dos remolinos na corrente circumpolar antártica

Esta semana, unha expedición científica ambiciosa embarcouse nunha viaxe para explorar o corazón "fuga" da Corrente Circumpolar Antártica (ACC). O ACC, coñecido como a corrente máis forte do mundo, xoga un papel crucial na protección do continente xeado das augas cálidas. Non obstante, xurdiron preocupacións xa que os científicos sospeitan que os remolinos, formacións de auga que se moven na dirección oposta á corrente, poden estar actuando como portas de entrada para que a calor se infiltre na rexión.

Liderado por CSIRO e a Asociación do Programa Antártico Australiano, un equipo científico dedicado zarpa a bordo do buque de investigación CSIRO Investigador para investigar estas "portais" potenciais e reunir datos valiosos para comprender por que se están a producir estas filtracións. Durante as próximas cinco semanas, o equipo viaxará ao sur desde Hobart, despregando equipos de observación de última xeración e traballando incansablemente durante todo o día en quendas de 12 horas.

A expedición conta co uso de planeadores autónomos de profundidade, que mostrarán columnas de auga ata unha profundidade de 1000 metros. Estes planeadores, pilotados desde o barco ou operados de forma remota, proporcionan información sobre a intrincada estrutura de características a gran escala dentro do océano. Ademais, un sistema de amarre flotante denominado amarre alto, equipado con 35 instrumentos, medirá a salinidade, a temperatura, o osíxeno e as correntes. Este sistema estará ancorado no corazón do sitio de investigación durante un período completo de 18 meses. A viaxe tamén fará uso de flotadores argo, sensores de condutividade, temperatura e profundidade (CTD) para recoller datos sobre varias propiedades da auga.

Mentres o barco afonda nos misterios do océano, outro compoñente desta innovadora expedición inclúe o satélite da topografía oceánica e de augas superficiais (FODA) recentemente lanzado. Desenvolvido conxuntamente pola NASA e a axencia espacial francesa, o satélite ofrece unha visión sen precedentes da dinámica do océano coas súas medicións de alta resolución. O satélite DAFO permite aos científicos observar características a escala fina que se separan dos grandes remolinos, proporcionando información valiosa sobre o intrincado funcionamento do océano.

As implicacións desta investigación van moito máis alá do ámbito da ciencia. Con xeo mariño reducindo a mínimos históricos e a Antártida experimentando un cambio sen precedentes, comprender estas interaccións intrincadas é crucial. O xeo mariño serve como amortiguador vital, reflectindo a luz solar e evitando que o xeo terrestre se derrita no océano, e o seu descenso podería afectar drasticamente os niveis do mar global. Ao participar na Convocatoria de París para Glaciares e Polos, Australia demostrou o seu compromiso coa loita contra o cambio climático e investigar as súas repercusións nos extremos máis australes do noso planeta.

