Científicos descobren altos niveis de helio na lava ártica, o que suxire que o núcleo da Terra está a filtrarse

Os científicos fixeron un descubrimento intrigante que pode indicar unha fuga no núcleo da Terra. Atopáronse altos niveis de helio-3 (³He), un isótopo raro, en fluxos de lava de 62 millóns de anos na illa de Baffin, no arquipélago ártico. Este achado desafía a crenza de que o núcleo da Terra, unha xigantesca bola de ferro fundido no centro do planeta, está encapsulado e illado.

Normalmente, ³Atopado nas rochas orixínase a partir de material bombardeado polo sol durante as primeiras etapas da existencia do planeta. Dado que a Terra non produce moito ³He e o pouco que escapa ao espazo debido á radiación solar, é inusual descubrir altos niveis deste isótopo nas rochas hoxe en día. A maioría das rochas ricas en He remóntanse ao manto terrestre.

Os niveis de ³El atopou nas rochas de olivino de lava das illas Baffin superan con moito o que os científicos crían posible. O manto terrestre, que libera constantemente lava e absorbe partes da codia, perde de forma natural parte do ³He conservado orixinalmente co paso do tempo. Non obstante, se a cantidade de ³He nunha rocha supera un determinado límite, suxire que o helio se orixina dunha fonte diferente.

Este descubrimento leva aos investigadores a considerar a posibilidade de que o helio se orixina no núcleo da Terra. Isto desafía a comprensión anterior de que o núcleo e as capas exteriores do planeta, incluído o manto e a codia, son químicamente estables e non transfiren material entre eles. Se este achado é certo, suxire que o interior profundo do noso planeta é máis dinámico do que se pensaba, con elementos que se moven entre o núcleo metálico e as partes rochosas da Terra.

Agora están en marcha máis investigacións para determinar se elementos distintos do helio tamén escapan do núcleo terrestre e como e cando estes elementos migran aos compoñentes rochosos do planeta. Este estudo innovador arroxa luz sobre a natureza complexa e dinámica do noso planeta e ten o potencial de revisar a nosa comprensión dos seus procesos internos.

Fontes:

– Natureza (30 de agosto de 2021)