Electróns de alta enerxía da Terra ligados á formación de auga na Lúa

By

Un estudo recente dirixido por un investigador planetario da Universidade de Hawai en Manoa deu a coñecer un descubrimento innovador sobre a orixe da auga na Lúa. Os investigadores descubriron que os electróns enerxéticos da folla de plasma terrestre xogan un papel importante nos procesos de erosión da superficie da Lúa, contribuíndo potencialmente á creación de auga. Os seus descubrimentos foron publicados na revista Nature Astronomy.

A concentración e distribución da auga na Lúa son fundamentais para comprender a súa formación e desenvolvemento. Ademais, este descubrimento pode arroxar luz sobre a orixe do xeo de auga que se atopa nas rexións permanentemente sombreadas da Lúa.

O campo magnético terrestre, coñecido como magnetosfera, protexe o noso planeta do clima espacial e da radiación nociva do Sol. A interacción entre o vento solar e a magnetosfera crea unha cola magnética alongada chamada lámina de plasma, que contén electróns e ións de alta enerxía. Estas partículas poden proceder tanto da Terra como do vento solar.

Estudos anteriores centráronse na influencia dos ións de alta enerxía do vento solar na meteorización espacial de corpos celestes como a Lúa. Non obstante, esta nova investigación destaca o papel dos electróns enerxéticos da Terra nos procesos de erosión da superficie lunar. Os investigadores analizaron os datos de teledetección obtidos do instrumento Moon Mineralogy Mapper durante a misión Chandrayaan-1 da India para estudar as alteracións na formación de auga mentres a Lúa se movía pola magnetocola da Terra.

Sorprendentemente, as observacións mostraron que a formación de auga na magnetotail da Terra era similar a cando a Lúa estaba fóra da magnetotail, onde é bombardeada polo vento solar. Isto suxire que pode haber procesos de formación adicionais ou novas fontes de auga non directamente asociadas co vento solar. Os investigadores especulan que a radiación dos electróns de alta enerxía pode ser responsable destes efectos.

A conexión entre a Terra e a Lúa en termos de formación de auga e evolución da superficie aínda non se entende completamente. Serán necesarias máis investigacións, incluídas misións lunares no marco do programa Artemis da NASA, para controlar a contorna de plasma e a presenza de auga na superficie polar lunar durante varias fases da viaxe da Lúa pola magnetocola terrestre.

Fontes:

– Universidade de Hawai en Manoa, Nature Astronomy