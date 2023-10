Os corpos de foguetes e satélites queimados deixan sinatura de partículas metálicas na atmosfera terrestre

Un estudo recente descubriu que a atmosfera terrestre contén partículas metálicas dispersas de corpos de foguetes e satélites queimados, un problema que só empeorará co aumento dos lanzamentos espaciais comerciais e das constelacións de satélites. O crecente número de satélites en órbita, especialmente debido a que empresas privadas como SpaceX construían grandes constelacións de satélites de comunicación, provocou unha acumulación significativa de pequenas pezas metálicas na atmosfera.

O autor principal do estudo, Daniel Murphy, do Laboratorio de Ciencias Químicas da Administración Nacional Oceánica e Atmosférica, destaca a necesidade de comprender as posibles implicacións destas partículas metálicas no medio ambiente e na saúde humana a medida que a industria dos voos espaciais se expande rapidamente. Aínda que actualmente non hai probas que suxiran un impacto directo sobre os humanos, a preocupación radica nos efectos potenciais sobre a atmosfera terrestre, especialmente na estratosfera.

Unha das preocupacións é se a presenza de metais na estratosfera altera as súas propiedades e afecta potencialmente á capa de ozono e a outros procesos. Os investigadores atoparon metais como o niobio, o cobre, o litio e o aluminio na atmosfera, probablemente orixinados de restos de foguetes e satélites queimados. Este descubrimento realizouse mediante un avión de investigación da NASA especialmente equipado cun instrumento espectrómetro que analizaba elementos atmosféricos.

A maioría dos metais atópanse por riba das rexións polares da Terra, aínda que se detectaron rastros máis preto do ecuador. O estudo sinala que, aínda que os meteoros tamén poden depositar metais na atmosfera, a diferenza de masa entre foguetes e satélites en comparación cos meteoros é significativa. Centos de toneladas de metais son liberados pola desintegración de foguetes e satélites, mentres que os meteoros só aportan microgramos.

Os posibles impactos destas partículas metálicas no ecosistema terrestre aínda non están claros. Non obstante, o estudo destaca a falta de investigacións previas nesta materia, destacando a importancia de estudar os efectos a longo prazo e as posibles consecuencias globais. É fundamental abordar este problema máis cedo que tarde para comprender as implicacións do rápido crecemento da industria dos voos espaciais no noso medio ambiente e no planeta no seu conxunto.

Fontes:

– O Mensaxeiro

- CHANDAN KHANNA/AFP a través de Getty Images