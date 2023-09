O exoplaneta ultradenso Gliese 367 b

O descubrimento de exoplanetas afondou a nosa comprensión do universo e desafiou as nosas teorías existentes sobre a formación planetaria. Entre os numerosos exoplanetas catalogados, Gliese 367 b, tamén coñecido como Tahay, destaca como un raro. Está clasificado como un planeta de período ultracorto (USP) debido ao seu período orbital extremadamente curto de só 7.7 horas. O que fai que Gliese 367 b sexa aínda máis intrigante é a súa composición ultradensa, cunha densidade case o dobre que a da Terra.

Elisa Goffo, a autora principal dun estudo recente realizado na Universidade de Turín, compara Gliese 367 b cun planeta semellante á Terra co seu manto rochoso desposuído. Isto suxire que o planeta está composto principalmente de ferro. A investigación, titulada "Company for the Ultra-high Density, Ultra-short Period Sub-Earth GJ 367 b: Discovery of Two Additional Low-mass Planets at 11.5 and 34 Days", non só perfecciona as medicións da masa de Gliese 367 b e radio pero tamén revela a presenza de dous planetas irmáns.

O descubrimento de Gliese 367 b realizouse utilizando datos do satélite de exploración de exoplanetas en tránsito (TESS) en 2021. Non obstante, o estudo recente utilizou o espectrógrafo HARPS (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) do Observatorio Europeo Austral para obter medicións máis precisas. . Os investigadores descubriron que Gliese 367 b ten un radio do 70 por cento da Terra e unha masa do 63 por cento da Terra, o que o fai dúas veces máis denso que o noso planeta.

A inusual densidade de Gliese 367 b suxire que é probable que sexa o núcleo dun planeta antes máis grande, que perdeu o seu manto rochoso por un evento catastrófico ou por colisións con outros protoplanetas durante a súa formación. Outra posibilidade é que Gliese 367 b sexa o resto dun xigante gaseoso que emigrou preto da súa estrela, o que provocou a eliminación da súa atmosfera.

O estudo tamén revelou a existencia de dous planetas adicionais no sistema, Gliese 367 c e d, o que apoia aínda máis a idea de que os planetas do período ultracurto atópanse a miúdo en sistemas con múltiples planetas. Estes planetas compañeiros, aínda que orbitan preto da estrela como Gliese 367 b, teñen masas máis baixas. A presenza dos planetas irmáns proporciona pistas importantes para comprender o proceso de formación de Gliese 367 b.

A investigación realizada por Goffo e os seus colegas contribúe ao noso coñecemento dos exoplanetas e da diversa variedade de composicións planetarias que se atopan no universo. Os resultados deste estudo teñen implicacións para a nosa comprensión da formación planetaria e dos posibles escenarios de formación que orixinaron o extraño planeta ultradenso Gliese 367 b.

