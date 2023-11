Novos horizontes na comunicación espacial: a NASA amplía as comunicacións ópticas

A NASA está a revolucionar a comunicación espacial co seu último logro en tecnoloxía de comunicacións ópticas. Nunha hazaña innovadora, a axencia transmitiu con éxito datos usando un láser de infravermellos próximos codificados con datos de proba, marcando a demostración máis afastada nunca desta tecnoloxía. Desde unha distancia de case 10 millóns de quilómetros, o experimento de Comunicacións Ópticas do Espazo Profundo (DSOC) da NASA transmitiu os datos ao Telescopio Hale no Observatorio Palomar de Caltech en California. Este logro notable supera a distancia entre a Terra e a Lúa nun factor de 40.

Anomado como a "primeira luz", este éxito trascendental é un trampolín crucial para avanzar nas capacidades de transmisión de datos en todo o sistema solar. Trudy Kortes, directora de Demostracións Tecnolóxicas na sede da NASA, fixo fincapé na importancia deste fito. Kortes prevé o potencial das comunicacións de maior velocidade de datos que poden transmitir información científica, imaxes de alta definición e mesmo vídeo en streaming. Este progreso prepara o escenario para o próximo gran salto da humanidade: a exploración de Marte.

Comparando as comunicacións ópticas co cambio das liñas telefónicas tradicionais á fibra óptica, a NASA destaca o inmenso potencial desta tecnoloxía. Ao aproveitar as comunicacións ópticas, a capacidade dos actuais sistemas de radio de última xeración que usan as naves espaciais pódese aumentar entre 10 e 100 veces.

O experimento DSOC é a primeira demostración da NASA de comunicacións ópticas máis aló da Lúa. Comprende un transceptor láser de voo, un transmisor láser terrestre e un receptor láser terrestre. Integrado na sonda espacial Psyche da NASA, que se embarcou na súa misión de estudar o asteroide metálico Psyche 16 o pasado 13 de outubro, o sistema DSOC logrou este notable fito durante a fase inicial da súa misión en dúas partes.

O exitoso despregue da tecnoloxía de comunicacións ópticas achéganos a desvelar os misterios do cosmos. Con capacidades de transmisión de datos melloradas, as futuras misións espaciais poden transmitir grandes cantidades de información, permitindo descubrimentos innovadores e fomentando a busca continua da humanidade para explorar o descoñecido.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Que son as comunicacións ópticas?

As comunicacións ópticas, tamén coñecidas como comunicacións con láser, son unha tecnoloxía que utiliza raios láser para transmitir datos en lugar das ondas de radio tradicionais. Ao usar luz láser, as comunicacións ópticas ofrecen maiores taxas de transmisión de datos e maior capacidade en comparación cos sistemas de radio tradicionais.

Como benefician as comunicacións ópticas ás misións espaciais?

A tecnoloxía de comunicacións ópticas mellora significativamente as capacidades de transmisión de datos nas misións espaciais. Permite comunicacións de maior velocidade de datos, permitindo a transmisión de información científica, imaxes de alta definición e incluso transmisión de vídeo desde corpos celestes distantes. Este avance é crucial para futuros esforzos de exploración espacial, como o envío de humanos a Marte.

Cal é a importancia do experimento DSOC da NASA?

O experimento Deep Space Optical Communications (DSOC) da NASA é un logro innovador na comunicación espacial. É a primeira demostración de comunicacións ópticas máis aló da Lúa, que mostra o potencial da tecnoloxía láser para transmitir datos a grandes distancias. O éxito do experimento DSOC abre novas posibilidades para mellorar as capacidades de transmisión e comunicación de datos en futuras misións espaciais.