EARTH recibe unha mensaxe innovadora do espazo profundo a través da comunicación láser

By

A Terra entrou en contacto co espazo profundo nun logro innovador para as comunicacións baseadas no espazo. A nave espacial Psyche da NASA, equipada cun sistema de comunicación óptica experimental, transmitiu con éxito unha mensaxe á Terra desde case 10 millóns de quilómetros de distancia, o que é aproximadamente 40 veces a distancia entre a Terra e a Lúa. Este importante fito marca a demostración máis afastada das comunicacións ópticas.

O obxectivo principal do experimento de comunicacións ópticas no espazo profundo (DSOC) da NASA é proporcionar ás futuras misións espaciais a capacidade de transmitir datos a velocidades moito máis altas. Mediante o uso de láseres de infravermellos próximos, o DSOC pretende acadar velocidades de transmisión de datos de 10 a 100 veces maiores que os actuais sistemas de radiofrecuencia de última xeración utilizados nas naves espaciais. O uso da luz infravermella próxima permite ondas máis compactas, o que permite que as estacións terrestres reciban un maior volume de datos.

A proba exitosa implicou que un observatorio emitiu un raio láser ao ceo, que foi recibido pola nave espacial Psyche como referencia de apuntamento. A nave espacial dirixiu entón o seu propio láser de volta á Terra. O sinal, composto por partículas de luz chamadas fotóns, foi decodificado por un observatorio receptor no condado de San Diego. Aínda que os fotóns do infravermello próximo tardaron aproximadamente 50 segundos en viaxar de Psyche á Terra durante a proba, na súa distancia máis afastada, espérase que a viaxe dure uns 20 minutos.

Este avance na comunicación láser abre novas posibilidades para futuras misións espaciais. Podería permitir ás naves espaciais transmitir imaxes de alta calidade e, potencialmente, incluso transmitir vídeos en tempo real desde o espazo profundo. A visión da NASA inclúe o uso de comunicacións ópticas para proporcionar aos astronautas en Marte a capacidade de comunicarse por vídeo. O éxito do DSOC allana o camiño para un futuro máis rico en datos na exploración espacial.

FAQ:

P: Cal é o obxectivo principal do experimento DSOC da NASA?

R: O obxectivo principal é proporcionar ás futuras misións da NASA as ferramentas para transmitir datos a velocidades moito máis altas.

P: Como a luz infravermella próxima facilita as taxas de transmisión de datos máis altas?

R: A luz infravermella próxima permite empaquetar os datos en ondas máis estreitas, o que permite que as estacións terrestres reciban máis datos.

P: Cal foi a importancia da recente proba?

R: A recente proba marcou a primeira vez que se demostrou a comunicación óptica máis aló da lúa.

P: Cales son as posibles aplicacións desta tecnoloxía innovadora?

R: Este avance podería permitir a transmisión de imaxes de maior calidade e mesmo de vídeos en tempo real desde o espazo profundo.