Nun logro innovador, a Administración Nacional de Aeronáutica e Espazo (NASA) logrou recentemente algo nunca antes feito no campo da comunicación espacial. Transmitiron con éxito un láser desde a nave espacial Psyche, situada a aproximadamente 10 millóns de quilómetros de distancia da Terra, ata o sur de California. Este evento marca un paso significativo para avanzar na exploración espacial, especialmente en relación ás futuras misións tripuladas a Marte.

O proxecto Deep Space Optical Communications (DSOC) da NASA foi o responsable de enviar o láser infravermello codificado con datos de proba a unha distancia inmensa en só 50 segundos. O láser emitiuse dende a nave espacial non tripulada Psyche, que se lanzou en outubro e que actualmente está en ruta para investigar un cometa cheo de metal no cinto de asteroides entre Marte e Xúpiter. O láser foi recibido polo Telescopio Hale no Observatorio Palomar de Caltech, polo que é a demostración máis afastada de comunicacións ópticas xamais conseguida.

A directora de Demostracións Tecnolóxicas da NASA, Trudy Kortes, subliñou a importancia deste logro para preparar o camiño para a exploración do espazo profundo. Ao lograr esta "primeira luz", os científicos e enxeñeiros avanzan cara ao desenvolvemento de comunicacións de maior velocidade de datos que poidan transmitir información científica, imaxes de alta definición e transmisión de vídeo. Estes avances son vitais xa que a NASA mira a enviar humanos a Marte, que se considera o próximo gran salto da humanidade.

Aínda que o raio láser percorreu unha distancia incrible, é importante ter en conta que non se trata dunha comunicación extraterrestre. A pesar das fantasías de ciencia ficción, non houbo contacto coa vida extraterrestre durante este evento histórico.

FAQ:

P: Ata onde percorreu o raio láser da NASA?

R: O raio láser foi transmitido desde a nave espacial Psyche, situada a 10 millóns de quilómetros de distancia da Terra, ata o sur de California.

P: Cal é o propósito do proxecto Deep Space Optical Communications (DSOC)?

R: O proxecto DSOC ten como obxectivo desenvolver comunicacións ópticas de alta velocidade para a exploración espacial, permitindo a transmisión de grandes cantidades de datos entre a Terra e as naves espaciais.

P: Cal é a importancia deste logro?

R: Este logro representa un paso importante para mellorar as capacidades de comunicación espacial, que será crucial para futuras misións tripuladas a Marte e outros esforzos de exploración do espazo profundo.