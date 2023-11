Novos descubrimentos explican as taxas máis altas de formación estelar nas galaxias ananas

Un novo estudo realizado por investigadores da Universidade de Michigan arroxou luz sobre o intrigante fenómeno de maiores taxas de formación de estrelas nas galaxias ananas menos evolucionadas en comparación coas galaxias masivas. Os descubrimentos, publicados no Astrophysical Journal, revelan que as galaxias ananas prístinas experimentan un atraso significativo na expulsión do gas que se acumula nas súas rexións de formación estelar, o que permite que se formen máis estrelas durante un período máis longo.

A autora principal Michelle Jecmen, investigadora de graduación da UM, explica: "A medida que as estrelas se converten en supernovas, contaminan o seu ambiente producindo e liberando metais. Argumentamos que, en ambientes de galaxias de baixa metalicidade que están relativamente pouco contaminados, hai un atraso de 10 millóns de anos no inicio de superventos fortes, o que, á súa vez, resulta nunha formación estelar máis alta.

O estudo suxire que o diagrama do diapasón do Hubble, que clasifica as galaxias en función das súas características, proporciona información clave sobre este fenómeno. As galaxias masivas, caracterizadas pola súa forma redonda e abundantes estrelas, xa consumiron todo o seu gas e deixaron de formar estrelas. As galaxias espirais, situadas ao longo dos dentes do diapasón, teñen brazos gasosos e compactos onde se produce a formación de estrelas. Ao final dos dentes están as galaxias máis pequenas e menos evolucionadas.

Segundo a autora principal Sally Oey, astrónoma da UM, "Estas galaxias ananas teñen só estas rexións de formación estelar realmente mondo. Houbo algunhas ideas sobre por que é iso... estas galaxias teñen problemas para deter a súa formación estelar porque non explotan o seu gas".

Ademais de descubrir as razóns detrás das maiores taxas de formación de estrelas nas galaxias ananas, a investigación tamén revelou unha implicación secundaria interesante. O atraso de 10 millóns de anos nos fortes superventos, observado en galaxias ananas prístinas, ofrece aos astrónomos unha oportunidade única de estudar escenarios que lembran o amencer cósmico, o período xusto despois do Big Bang.

A medida que o gas se xunta e forma ocos nestas galaxias ananas de baixa metalicidade, a radiación UV pode escapar a través destes ocos, de xeito similar ao concepto dun modelo de "cerca de piquete". Isto é particularmente significativo porque a radiación ultravioleta xoga un papel crucial na ionización do hidróxeno, un proceso que ocorreu despois do Big Bang e levou a que o universo se volvese transparente. Esta nova comprensión dos primeiros fenómenos cósmicos ofrece información valiosa sobre a formación e evolución das galaxias ao longo de miles de millóns de anos.

Nun estudo relacionado, utilizando o Telescopio Espacial Hubble, os investigadores investigaron unha galaxia anana próxima chamada Mrk 71. A evidencia observacional deste estudo reforza o atraso dos superventos, confirmando o escenario inicial de Jecmen.

As implicacións destes descubrimentos esténdense á nosa comprensión das galaxias observadas durante o amencer cósmico polo Telescopio Espacial James Webb. Oey suxire que aínda queda moito por aprender sobre as consecuencias destes descubrimentos, que teñen o potencial de remodelar a nosa comprensión do universo e as súas orixes.

FAQ

Que son as galaxias ananas?

As galaxias ananas son máis pequenas e menos masivas que as súas contrapartes, moitas veces caracterizadas pola falta de forma redonda e menos estrelas. Considéranse menos evolucionados e proporcionan grandes coñecementos sobre as primeiras etapas da formación das galaxias.

Cal é o diagrama do diapasón do Hubble?

O diagrama do diapasón do Hubble é un sistema de clasificación das galaxias en función das súas características. Consta de tres tipos principais: elíptico, espiral e irregular. Axuda aos astrónomos a categorizar e comprender a diversa gama de galaxias do universo.

Que é o amencer cósmico?

O amencer cósmico refírese ao período xusto despois do Big Bang cando o universo pasou de ser opaco a facerse transparente. Estaba marcada pola ionización do hidróxeno, proceso facilitado pola radiación ultravioleta.

Que é o telescopio espacial James Webb?

O Telescopio Espacial James Webb (JWST) é un futuro observatorio espacial que sucederá ao Telescopio Espacial Hubble. Está deseñado para estudar a formación de estrelas, galaxias e sistemas planetarios, e para investigar as orixes do universo. O JWST proporcionará información sen precedentes sobre fenómenos cósmicos, como o amencer cósmico, debido ás súas capacidades avanzadas.