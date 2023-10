Aumenta a cantidade de po no aire, a ONU pide máis investigación sobre as tormentas de area e o cambio climático

By

As Nacións Unidas informaron dun aumento da cantidade de po no aire do mundo en 2022. O aumento atribúese ao aumento das emisións de varias rexións, incluíndo o centro-oeste de África, a Península Arábiga, a Meseta iraniana e o noroeste de China. A Organización Meteorolóxica Mundial (OMM) da ONU pediu máis investigacións sobre como o cambio climático pode agravar os puntos quentes de tormentas de area.

Segundo o Airborne Dust Bulletin da OMM, as actividades humanas como temperaturas máis altas, seca, maior evaporación e mala xestión da terra contribúen á aparición de tormentas de area e po. Estas actividades reducen a humidade do solo, creando condicións favorables para a formación de tormentas de area e po.

O informe anual da OMM examina a incidencia e os perigos das tormentas de po e o seu impacto na sociedade. Revela que a media global das concentracións medias anuais da superficie de po en 2022 superou lixeiramente á de 2021. O ano pasado, a cifra foi de 13.8 microgramos por metro cúbico, mentres que en 2021, foi de 13.5 microgramos por metro cúbico.

O informe destaca que aproximadamente 2,000 millóns de toneladas de po entran na atmosfera cada ano, o que afecta a calidade do aire e escurece os ceos en rexións a miles de quilómetros de distancia. Estas tormentas de po teñen un impacto significativo nas economías, os ecosistemas, o tempo e o clima. Aínda que parte do po é unha ocorrencia natural, unha parte importante é o resultado da mala xestión da auga e da terra.

Cabe destacar que o boletín detallou tres grandes incidentes en 2022. En marzo produciuse un brote excepcional de po do norte de África sobre España e Portugal, con valores máximos por hora que superaron os 3,500 microgramos por metro cúbico, superando con creces o límite diario da Unión Europea de 50 microgramos. En maio, tanto Oriente Medio como o leste dos Estados Unidos experimentaron severas tormentas de po, que afectaron a visibilidade e as terras agrícolas.

O xefe da OMM, Petteri Taalas, destaca os efectos prexudiciais das tormentas de area e po sobre a saúde, o transporte e a agricultura, facendo fincapé na necesidade de seguir investigando a relación entre as tormentas de po e o cambio climático, que segue sendo relativamente sen explorar. A OMM pide a implantación de sistemas de alerta temprana de desastres meteorolóxicos en todo o mundo e a integración de habilidades de predición de tormentas de po e servizos de alerta para mitigar o empeoramento dos impactos do cambio climático.

Fontes:

- Organización Meteorolóxica Mundial (OMM) das Nacións Unidas

– Boletín da OMM sobre o po aerotransportado