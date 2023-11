Novos descubrimentos da Estación Espacial Internacional

Os astronautas da Estación Espacial Internacional (ISS) continúan coa súa investigación innovadora para descubrir os misterios da microgravidade e os seus efectos sobre os seres humanos. As actividades recentes na ISS centráronse na descarga dunha nave de carga estadounidense e na activación de novos experimentos científicos.

O comandante Andreas Mogensen dirixiu o equipo na descarga da nave espacial de carga SpaceX Dragon, que chegou con case 6,500 libras de material e material científico. Mogensen traballou con dilixencia para desembalar as maletas da tripulación e reabastecer a estación para garantir que a tripulación teña todo o que precisa para a súa estadía.

Un dos aspectos máis interesantes dos esforzos de investigación actuais implica comprender o proceso de envellecemento no espazo. O enxeñeiro de voo da NASA Loral O'Hara realizou investigacións para coñecer máis a fondo como a microgravidade afecta o envellecemento das células humanas. Ao comparar mostras de células cultivadas no espazo coas da Terra, os científicos esperan identificar as características que contribúen ao envellecemento acelerado dos viaxeiros espaciais.

Os experimentos de colaboración entre os astronautas Jasmin Moghbeli e Satoshi Furukawa centráronse en observar como responden as células á falta de gravidade. Ao estudar mostras de células dentro do laboratorio de Kibo, os investigadores esperan obter información sobre a bioloxía espacial e mellorar os tratamentos para as enfermidades na Terra.

Ademais destas actividades de investigación, os astronautas tamén realizaron tarefas esenciais de mantemento e tecnoloxía. Moghbeli instalou equipos informáticos dentro do bastidor integrado de combustión para facilitar a investigación segura sobre combustibles e chamas en ingravidez, mentres que Furukawa enrutaba cables para o mantemento continuo dos equipos.

Cada día que pasa, vanse facendo novos descubrimentos na Estación Espacial Internacional, que nos achegan a unha maior comprensión dos misterios do espazo e do seu impacto na vida humana.

FAQs

1. Que é a Estación Espacial Internacional?

A Estación Espacial Internacional (ISS) é unha gran nave espacial en órbita arredor da Terra que serve como laboratorio de investigación e porto espacial para a colaboración internacional na exploración espacial. Foi lanzado en 1998 e desde o ano 2000 estivo ocupado continuamente por tripulacións rotativas de astronautas e cosmonautas de todo o mundo.

2. Como afecta a microgravidade aos seres humanos?

Descubriuse que a microgravidade, ou a condición de experimentar unha gravidade moi débil, ten varios efectos sobre os seres humanos. Estes inclúen cambios na masa muscular e na densidade ósea, impactos no sistema cardiovascular e alteracións no comportamento das células e outros procesos biolóxicos.

3. Cales son algúns proxectos de investigación en curso sobre a Estación Espacial Internacional?

Os proxectos de investigación en curso na Estación Espacial Internacional inclúen estudos sobre o envellecemento no espazo, a comprensión de como responden as células á microgravidade, os efectos das viaxes espaciais no sistema inmunitario e experimentos sobre o crecemento das plantas no espazo. Estes proxectos pretenden ampliar o noso coñecemento do espazo e mellorar a vida na Terra.