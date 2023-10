Espectros de transmisión de GJ 1132 b: novas perspectivas das observacións de JWST

A busca de atmosferas de planetas rochosos co telescopio espacial James Webb (JWST) centrouse principalmente nos planetas que transitan polas ananas M. Estes planetas ofrecen relacións de tamaño planeta-estrela favorables, que melloran a detección das características atmosféricas. Non obstante, debido á intensidade do sinal semellante das características atmosféricas e ao rendemento dun único tránsito de JWST, son necesarias varias observacións para confirmar calquera achado.

Nun estudo recente, os investigadores presentan dúas observacións de tránsito do planeta rochoso GJ 1132 b utilizando o instrumento JWST NIRSpec G395H. Cubrindo un rango de lonxitudes de onda de 2.8-5.2 μm, estas observacións tiñan como obxectivo arroxar luz sobre a composición atmosférica do planeta. As observacións anteriores co instrumento WFC3 do Telescopio Espacial Hubble deron resultados pouco concluíntes, con evidencias contradictorias dunha atmosfera ou dun espectro sen características.

Os datos de JWST revelaron diferenzas significativas entre as dúas visitas. Durante un tránsito, o espectro foi consistente cunha atmosfera dominada por H2O, con trazas de CH4 e N2O. Alternativamente, o sinal podería atribuírse á contaminación estelar de manchas estelares non ocultas. Por outra banda, o espectro obtido durante o segundo tránsito parecía carente de características. Ningunha das dúas visitas apoiou a presenza previamente informada de HCN na atmosfera de GJ 1132 b. As diferenzas observadas entre as visitas non se poden explicar pola variabilidade atmosférica nin por efectos instrumentais.

É importante destacar que os investigadores tamén analizaron os espectros estelares fóra do tránsito e non atoparon evidencias de cambios na deshomoxeneidade estelar entre as visitas, que estiveron separadas por só 8 días. Ademais, non se identificaron diferenzas significativas nos efectos sistemáticos instrumentais. A explicación máis plausible para as discrepancias observadas é o ruído aleatorio que afecta á análise dos datos.

Estas novas observacións proporcionan información valiosa sobre os espectros de transmisión de GJ 1132 b e destacan os desafíos asociados coa detección e caracterización de atmosferas de exoplanetas rochosos. Outros estudos con JWST e outros observatorios futuros seguirán ampliando a nosa comprensión das diversas atmosferas presentes na poboación de exoplanetas.

