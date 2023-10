Aspectos destacados de Skywatching para outubro de 2023

Outubro de 2023 promete unha serie de eventos celestes para cativar aos observadores do ceo. O máis destacado do mes é un eclipse solar "anel de lume" que será visible en todas as Américas o 14 de outubro. Esta eclipse solar parcial creará un espectáculo abraiante, co Sol aparecendo como un estreito anel de luz. O camiño da eclipse percorrerá o sur de Canadá, o oeste dos Estados Unidos e América Central e do Sur. Mesmo fóra da traxectoria da eclipse anular, os espectadores aínda poderán presenciar unha eclipse parcial dependendo da súa localización.

Ademais da eclipse solar, haberá outras cativadoras aliñacións dos corpos celestes. O 2 de outubro, a Lúa sairá un par de horas despois do solpor, aparecendo moi preto do cúmulo estelar das Pléiades. Esta será unha gran oportunidade para observar a Lúa e as Pléiades xuntas no ceo nocturno. O 10 de outubro, Venus será visible no leste antes da saída do sol, acompañada dunha esvelta Lúa crecente. O brillante corazón do león Leo, estrela branca azulada Regulus, tamén será visible entre Venus e a Lúa.

Ademais, o 23 de outubro, os espectadores poderán mirar cara ao sur un par de horas despois do solpor para observar a Lúa pendurada xusto debaixo do planeta Saturno. Esta proximidade no ceo facilitará a visualización de ambos obxectos a través dun telescopio. A lúa chea do 28 de outubro sairá xunto co planeta Xúpiter, creando unha visión deslumbrante cando se xunten dous dos obxectos máis brillantes do ceo.

Outubro de 2023 tamén é un mes emocionante para a exploración espacial, xa que a NASA lanzará a misión Psyche para investigar un asteroide único rico en metal. Esta misión ten como obxectivo comprender a formación dos planetas estudando este asteroide, que se cre que está feito principalmente de ferro e níquel. Mentres os científicos seguen desvelando os misterios do universo, estes acontecementos celestes ofrecen oportunidades tanto para os afeccionados como para os expertos para admirar as marabillas do cosmos.

