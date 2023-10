A urbanización impulsa a evolución das plantas? Investigando os efectos das illas de calor urbanas na variación da cor das follas

A urbanización transformou grandes áreas de terra na Terra, creando hábitats artificiales coñecidos como ambientes urbanos. Estes ambientes impoñen presións selectivas sobre os seus habitantes, incluíndo a exposición a superficies de retención de calor que forman illas de calor urbanas. Aínda que investigacións anteriores exploraron o impacto do estrés por calor urbano na evolución dos animais, os seus efectos sobre as plantas seguen en gran parte sen explorar.

Para salvar esta brecha na investigación, un equipo de investigadores liderado pola profesora asociada Yuya Fukano da Universidade de Chiba en Xapón investigou como as illas de calor urbanas afectan as cores das follas de Oxalis corniculata, unha planta coñecida comunmente como aceira rastreira. Esta planta presenta variacións na cor das follas, que van do verde ao vermello, e atópase tanto en espazos urbanos como non urbanos de todo o mundo. Estudos anteriores suxiren que estas variacións de cor actúan como adaptacións evolutivas para protexer a planta do estrés ambiental, con pigmentos vermellos nas follas pensado para mitigar o dano inducido pola calor e a luz.

A través de observacións de campo realizadas en rexións urbanas e non urbanas a escala local, paisaxística e global, os investigadores descubriron que as variantes de follas vermellas da alazán rastrera atopáronse habitualmente preto de superficies impermeables en áreas urbanas, mentres que as variantes de follas verdes eran dominantes en zonas urbanas. espazos verdes. Este patrón xeográfico foi consistente en todo o globo, confirmando un vínculo entre a urbanización e as variacións de cor das follas na alceeira rastrera.

Realizáronse máis experimentos para cuantificar os beneficios adaptativos destas variacións de cor das follas. Os resultados mostraron que as variantes de follas vermellas mostraron taxas de crecemento superiores e unha maior eficiencia fotosintética a altas temperaturas, mentres que as variantes de follas verdes prosperaron a temperaturas máis baixas. As variantes de follas vermellas mostraron unha maior tolerancia ao estrés e foron máis competitivas en áreas urbanas con baixa densidade de plantas, mentres que as variantes de follas verdes prosperaron en zonas verdes exuberantes.

As análises xenéticas indicaron que a variante de folla vermella de O. corniculata puido evolucionar varias veces a partir da planta ancestral de folla verde. Esta investigación proporciona información valiosa sobre a evolución en curso nas áreas urbanas e destaca a importancia de comprender a adaptación das plantas ás illas de calor urbanas para a produción de cultivos sostibles e a dinámica dos ecosistemas.

Necesítanse máis investigacións para explorar outros trazos das plantas máis aló da cor das follas para unha comprensión completa da adaptación das plantas ás illas de calor urbanas.

Fonte: Yuya Fukano et al, Do verde ao vermello: o estrés por calor urbano impulsa a evolución da cor das follas. Avances científicos (2023). DOI: 10.1126/sciadv.abq3542 (Chiba University)