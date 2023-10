Un estudo revela que os humanos prestan menos atención ao traballo cando pensan que os robots o comprobaron

Un novo estudo da Universidade Técnica de Berlín revelou que os humanos tenden a prestar menos atención ao seu traballo cando cren que os robots xa o comprobaron. Os investigadores simularon un escenario no que os participantes tiñan a tarefa de comprobar os defectos das placas de circuíto. A metade dos participantes dixéronlle que un robot chamado Panda inspeccionou primeiro as placas de circuíto e que podían ver e escoitar o robot mentres traballaban.

O estudo descubriu que os humanos que traballaban xunto a robots tiñan máis probabilidades de mostrar un fenómeno coñecido como "loafing social". O loafing social prodúcese cando as persoas exercen menos esforzo nun equipo que cando traballan soas. Os investigadores suxiren que esta diminución da produtividade podería atribuírse a un cambio na motivación na configuración de tarefas compartidas.

Aínda que non houbo diferenzas significativas no tempo e esforzo dedicado por ambos os grupos de participantes, aqueles que crían que estaban a traballar co robot detectaron menos defectos máis tarde na tarefa. Isto pódese explicar polo feito de que traballar en equipo reduce o sentido de responsabilidade individual polo resultado dunha tarefa.

Unha limitación do estudo foi que os participantes non interactuaban directamente co robot e eran conscientes de que estaban a ser observados como parte do estudo. Non obstante, os descubrimentos suscitan preguntas importantes sobre as implicacións das asociacións entre humanos e robots en situacións da vida real.

O fenómeno do loafing social foi estudado desde 1913, cando Max Ringelmann observouno por primeira vez durante un experimento de tirar de cordas. Destaca a diminución do esforzo que os individuos adoitan poñer nunha tarefa cando traballan en equipo.

Os investigadores tamén chamaron a atención sobre os desafíos de controlar os niveis de atención e compromiso nas colaboracións entre humanos e robots. Aínda que é fácil rastrexar a mirada dunha persoa, determinar se a información está a ser procesada mentalmente adecuadamente é unha tarefa máis complexa.

Este estudo ten implicacións máis aló do ámbito da investigación. En industrias como a aviación, onde a interacción humano-automatización é crucial, as avarías na coordinación poden provocar erros. Polo tanto, unha formación, procedementos e comentarios eficaces son esenciais para garantir o uso seguro e eficiente da automatización no lugar de traballo.

