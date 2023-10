A teoría do universo simulado: explorando a natureza da realidade

By

A teoría do universo simulado suxire que a nosa realidade non é máis que unha simulación por ordenador meticulosamente programada. Segundo esta idea, as nosas leis e experiencias físicas son xeradas polos procesos computacionais dun sistema avanzado. Aínda que é especulativa, esta teoría chamou a atención de científicos e filósofos debido ás súas fascinantes implicacións.

O concepto da realidade como ilusión remóntase á antiga Grecia, con filósofos como Platón considerando a materia como mera manifestación ou ilusión. Nos tempos modernos, esta idea evolucionou cara á noción dunha realidade simulada, impulsada polos avances nas tecnoloxías informáticas e dixitais. A crenza subxacente é que a verdadeira natureza da realidade está máis aló do ámbito físico.

Aínda que algúns científicos consideran intrigante a idea dun universo simulado, outros seguen sendo escépticos. A procura de anomalías que poidan revelar a natureza simulada da nosa realidade é un reto, xa que a nosa comprensión das leis da física aínda está en evolución.

Un posible experimento para probar a teoría do universo simulado propúxose nun estudo de 2022 mediante a teoría da información, que cuantifica o almacenamento e a comunicación da información. Nesta investigación, presentouse unha nova lei da física chamada segunda lei da infodinámica. Esta lei establece que a entropía da información, a cantidade media de información que transmite un evento, debe permanecer constante ou diminuír ao longo do tempo. Isto contrasta coa segunda lei da termodinámica, xa que a entropía normalmente aumenta.

A segunda lei da infodinámica proporciona unha necesidade cosmolóxica e ten implicacións de gran alcance. Pode explicar o comportamento da información xenética, a aparición de mutacións xenéticas, os fenómenos da física atómica e a evolución temporal dos datos dixitais. Ademais, ofrece información sobre o dominio da simetría no universo.

Este descubrimento ten implicacións significativas para varios campos, incluíndo a investigación xenética, a bioloxía evolutiva, a física, as matemáticas e a cosmoloxía. Insinúa a posibilidade de que todo o noso universo poida ser unha construción simulada ou unha computadora complexa.

