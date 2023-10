Son máis comúns os planetas do tamaño da Terra arredor das ananas vermellas? Quizais non

A busca de exoplanetas potencialmente habitables céntrase a miúdo en mundos do tamaño da Terra, tendo en conta que a Terra é o único planeta habitable coñecido. A emoción recente rodeou o descubrimento de sete planetas do tamaño da Terra orbitando unha estrela anana vermella no sistema TRAPPIST-1, o que levou a especular que tales planetas poderían ser máis comúns ao redor de ananas vermellas en comparación coas estrelas semellantes ao Sol. Non obstante, novas investigacións suxiren o contrario.

A caza de exoplanetas comezou co telescopio espacial Kepler da NASA, que identificou case 5,000 exoplanetas, con miles máis á espera de confirmación. Os descubrimentos iniciais de Kepler indicaron que os exoplanetas do tamaño da Terra en zonas habitables eran máis frecuentes ao redor das ananas M (ananas vermellas). Non obstante, co paso do tempo, xurdiron dúbidas sobre a exactitude dos datos de Kepler.

O estudo recente, titulado "Non hai evidencia de máis planetas do tamaño da Terra na zona habitable das estrelas M de Kepler versus FGK", escrito por Galen Bergsten da Universidade de Arizona, desafía as suposicións anteriores. Destaca que as deteccións fiables de planetas do tamaño da Terra na zona habitable seguen sendo esquivas, mesmo para as ananas M.

Kepler foi deseñado para observar planetas do tamaño da Terra ao redor de estrelas semellantes ao Sol, pero fallos mecánicos interromperon o seu seguimento a longo prazo, impedindo un estudo exhaustivo. En consecuencia, os investigadores tiveron que confiar nos datos limitados de Kepler para estimar a aparición de planetas do tamaño da Terra arredor das ananas vermellas. Estudos anteriores suxeriron un número significativo destes planetas, pero a nova investigación suxire que os resultados de Kepler non eran precisos, polo que as taxas de aparición estimadas non eran fiables.

Ao utilizar a sonda Gaia, que mide con precisión as propiedades das estrelas, o estudo revela que moitas das estrelas de Kepler eran máis grandes e quentes do que se pensaba. Os datos mellorados de Gaia expón a imprecisión dos resultados de Kepler e socava aínda máis a suposición de que os planetas do tamaño da Terra son máis comúns ao redor das ananas vermellas.

Aínda que a investigación desafía as estimacións anteriores, é importante ter en conta que atopar planetas semellantes á Terra é un reto debido ás dificultades para detectar tránsitos arredor das ananas vermellas. Ademais, a habitabilidade dos planetas ananos vermellos segue sendo un tema de incerteza, dado o potencial de altos niveis de radiación e atmosferas inestables.

Hai moito máis que aprender sobre os exoplanetas do tamaño da Terra, os diferentes tipos de estrelas e as súas zonas habitables. A medida que se dispoñan de datos máis precisos e os científicos realicen máis investigacións, a nosa comprensión seguirá afondando. A procura para determinar a prevalencia de planetas do tamaño da Terra en zonas habitables segue en curso, tanto ao redor das ananas vermellas como das estrelas semellantes ao Sol.

