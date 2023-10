Blackgrass Weed desenvolve resistencia aos herbicidas a través do EccDNA, segundo un novo estudo

Un estudo recente realizado por Rothamsted Research e científicos da Universidade de Clemson arroxou nova luz sobre o desenvolvemento da resistencia aos herbicidas no blackgrass, unha herba daniña persistente que supón unha ameaza importante para os cultivos de trigo de inverno. Descubriuse que a capacidade do blackgrass para evolucionar rapidamente a resistencia aos herbicidas non está determinada só polos xenes dos seus cromosomas, senón tamén polos bucles de ADN circular extracromosómico (eccDNA).

Crese que a maquinaria importada introduciu cepas de blackgrass resistentes aos herbicidas nas granxas de labranza irlandesas, onde as fortes infestacións da mala herba poden causar reducións de rendemento de ata 1.5 t/ac. Para mitigar o impacto do blackgrass, recoméndase prácticas de xestión integrada de pragas (IPM). Non obstante, unha comprensión máis profunda do modo de acción xenético da mala herba é esencial para desenvolver estratexias eficaces de xestión e erradicación.

Os investigadores descubriron que o blackgrass posúe bucles de ADN que existen fóra dos cromosomas da planta. Estes bucles ecDNA evolucionan por separado das principais estruturas xenéticas do núcleo celular e albergan copias adicionais de xenes asociados á resistencia aos herbicidas, incluídos os xenes implicados na desintoxicación dos herbicidas.

Ao comparar poboacións resistentes e sensibles de blackgrass, o equipo de investigación identificou semellanzas e diferenzas no eccDNA. Estes achados proporcionan información sobre os mecanismos que permiten que o blackgrass evolucione rapidamente a resistencia aos herbicidas. A combinación de diferenzas xenéticas tanto en xenes cromosómicos como en xenes codificados por eccDNA parece contribuír á capacidade da mala herba de adaptarse ao tratamento con herbicidas e outras tensións.

A doutora Dana MacGregor, de Rothamsted Research, afirmou que o descubrimento do eccDNA no blackgrass e a súa correlación con xenes resistentes aos herbicidas axuda a explicar a adaptación exitosa da mala herba ao estrés artificial e abiótico. A presenza de eccDNA contribúe á diversidade xenética observada nas poboacións de blackgrass.

Este estudo destaca a importancia de considerar elementos xenéticos tanto cromosómicos como extracromosómicos para comprender o desenvolvemento da resistencia aos herbicidas en malas herbas como o blackgrass. A investigación adicional nesta área contribuirá ao desenvolvemento de estratexias de xestión de herbas daniñas máis eficaces.

Fontes:

- Investigación Rothamsted

- Universidade de Clemson