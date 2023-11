O universo primitivo revela ideas sorprendentes: as galaxias novas mostran unha composición química inesperada

Un equipo de astrofísicos da Northwestern University fixo descubrimentos fascinantes sobre a evolución das primeiras galaxias do universo utilizando datos do telescopio espacial James Webb (JWST). Os investigadores centráronse nas galaxias "adolescentes" que se formaron só entre dous e tres mil millóns de anos despois do Big Bang, proporcionando información valiosa sobre as nosas orixes cósmicas.

Tradicionalmente, estudar galaxias distantes é como mirar atrás no tempo, coa luz que tarda miles de millóns de anos en chegar ata nós. A análise do equipo dos datos da enquisa da evolución química restrinxida mediante liñas ionizadas nas auroras interestelares (CECILIA) revelou achados inesperados. Estas galaxias non só eran máis quentes do esperado, senón que tamén contiñan elementos pesados ​​como o níquel.

Usando unha imaxe composta creada a partir da luz recollida de 23 galaxias, o equipo de investigación identificou a presenza de oito elementos: hidróxeno, helio, nitróxeno, osíxeno, silicio, xofre, argón e níquel. Aínda que se anticipaban os elementos máis lixeiros, a presenza de níquel, un elemento máis pesado que o ferro, foi unha revelación extraordinaria.

Observar níquel en galaxias distantes é algo raro, incluso nas galaxias máis antigas máis próximas a nós. Normalmente, o níquel obsérvase despois de múltiples ciclos de vida das estrelas, a través de supernovas e a posterior síntese e propagación de elementos máis pesados ​​por toda a galaxia. O descubrimento do níquel suxire algo único sobre as estrelas destas primeiras galaxias.

A autora principal do estudo, a profesora asistente Allison Strom, especula que as temperaturas máis altas observadas nestas galaxias novas poden estar relacionadas coa súa peculiar composición química. Ela explica que as diferentes temperaturas das galaxias son unha manifestación do seu ADN químico distinto, xa que a temperatura e a química do gas nas galaxias están intrínsecamente relacionadas.

Esta investigación innovadora abre novas preguntas sobre o universo primitivo e a formación das galaxias. Os resultados do estudo foron publicados en The Astrophysical Journal Letters, arroxando luz sobre os complexos e intrincados procesos que conformaron a nosa historia cósmica.

FAQ

1. Que revelou o estudo sobre as primeiras galaxias do universo?

O estudo descubriu que as galaxias "adolescentes" do universo primitivo eran máis quentes do esperado e contiñan elementos pesados ​​como o níquel, que é relativamente raro en galaxias distantes.

2. Que técnicas se utilizaron para estudar estas galaxias?

Os astrofísicos utilizaron datos do telescopio espacial James Webb (JWST) e da enquisa de evolución química restrinxida mediante liñas ionizadas nas auroras interestelares (CECILIA). Combinaron lonxitudes de onda de luz recollidas de varias galaxias para crear unha imaxe composta.

3. Por que é significativa a presenza de níquel?

O níquel adoita observarse nas galaxias máis antigas máis próximas a nós, despois de varias roldas de supernovas e a síntese de elementos máis pesados. A súa presenza nestas novas galaxias suxire características únicas nas súas poboacións estelares.

4. Como están conectadas a temperatura das galaxias e a química?

O autor principal do estudo suxire que as temperaturas máis altas observadas destas galaxias poden estar relacionadas coa súa composición química distinta. A temperatura e a química do gas nas galaxias están intrinsecamente entrelazadas.