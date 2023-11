Desbloqueando os misterios do vidro: explorando a natureza estrutural

O vidro, un material que se utilizou durante séculos en diversas aplicacións, segue intrigando aos científicos pola súa configuración atómica desordenada e a súa esquiva regularidade estrutural. Non obstante, un avance recente dun grupo de investigación dirixido polo profesor Motoki Shiga do Centro de Análise de Datos a escala sen precedentes da Universidade de Tohoku arroxou nova luz sobre este enigmático material.

O foco principal do estudo foi nas formas de aneis dentro das redes de vidro unidas químicamente. Ao desenvolver formas innovadoras de cuantificar a estrutura tridimensional e as simetrías destes aneis, os investigadores puideron descubrir información valiosa. Dous indicadores, "redondez" e "rugosidade", xogaron un papel crucial na determinación do número de formas de aneis representativas tanto en sílice cristalina como vítrea (SiO2).

Sorprendentemente, a análise revelou unha mestura de aneis exclusiva do vidro, así como algúns que se asemellaban aos que se atopan nos cristais. Este achado desafía a suposición convencional de que o vidro carece de orde estrutural e demostra que hai patróns subxacentes dentro da súa aparentemente caótica disposición de átomos.

Ademais, o grupo de investigación desenvolveu unha técnica para medir as densidades atómicas espaciais arredor dos aneis examinando a súa dirección. Este enfoque revelou a anisotropía, o que indica que a configuración atómica non está regulada uniformemente en todas as direccións. Este descubrimento aliñase coa evidencia experimental, como os datos de difracción de SiO2, e destaca áreas de orde estrutural localizada no medio da desorde xeral.

Comprender a regularidade estrutural do vidro ten implicacións de gran alcance. Non só proporciona información sobre as transicións de fase, como a vitrificación e a cristalización, senón que tamén abre vías para controlar as estruturas e propiedades dos materiais. O profesor Shiga subliña a importancia deste avance, afirmando: "A nosa análise exitosa contribúe a comprender as transicións de fase... e proporciona as descricións matemáticas necesarias para controlar as estruturas e as propiedades dos materiais".

De cara ao futuro, Shiga e o seu equipo planean aproveitar estas novas técnicas para explorar máis adiante os materiais de vidro, utilizando enfoques baseados en datos como a aprendizaxe automática e a intelixencia artificial. Este enfoque centrado nos datos promete desbloquear novas posibilidades e impulsar novos avances na investigación do vidro.

Fonte orixinal: materiais de comunicación [DOI: 10.1038/s43246-023-00416-w]

Preguntas frecuentes (FAQ)

P: Por que é difícil comprender e controlar a natureza estrutural do vidro?

R: A pesar da súa longa historia de uso, o vidro segue desconcertando aos científicos debido á súa configuración atómica desordenada, o que dificulta descubrir a súa regularidade estrutural e deseñar materiais eficientes.

P: Que aneis atoparon os investigadores en vidro e como son únicos?

R: Os investigadores descubriron unha mestura de aneis exclusivos do vidro, así como algúns parecidos aos que se atopan nos cristais, desafiando a idea de que o vidro carece de orde estrutural.

P: Que é a anisotropía e que revelou o estudo respecto diso en relación co vidro?

R: A anisotropía refírese á regulación non uniforme da configuración atómica en diferentes direccións. O estudo revelou a anisotropía ao redor das formas dos aneis no vidro, o que indica que a ordenación estrutural non é uniforme, pero presenta bolsas de regularidade.

P: Como é que comprender a natureza estrutural do vidro axuda a controlar as estruturas e propiedades do material?

R: A comprensión dos patróns subxacentes no vidro proporciona información sobre as transicións de fase como a vitrificación e a cristalización. Ademais, permite o desenvolvemento de descricións matemáticas necesarias para controlar as estruturas e propiedades dos materiais.

P: Como explorará o grupo de investigación os materiais de vidro no futuro?

R: O grupo de investigación planea aproveitar enfoques baseados en datos como a aprendizaxe automática e a intelixencia artificial para desenvolver procedementos para explorar os materiais de vidro con maior detalle, abrindo novas vías para a investigación e a innovación.