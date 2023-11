Descubrindo os segredos do vidro de sílice: a regularidade estrutural oculta

By

O vidro foi un material fundamental utilizado polos humanos durante séculos, aínda que a súa estrutura atómica segue sendo un misterio para os científicos. Comprender e controlar a natureza estrutural do vidro é fundamental para deseñar materiais funcionais eficientes. Para arroxar luz sobre este enigma, un grupo de investigación dirixido polo profesor Motoki Shiga do Centro de Análise de Datos a escala sen precedentes da Universidade de Tohoku centrouse nas formas de aneis presentes nos materiais vítreos.

Para cuantificar a estrutura tridimensional e as simetrías estruturais destes aneis, o grupo desenvolveu novos indicadores: "redondez" e "rugosidade". Usando estes indicadores, puideron identificar as diferentes formas de aneis na sílice vítrea (SiO2), algunhas exclusivas do vidro e outras semellantes aos aneis que se atopan nos cristais.

Ademais, os investigadores desenvolveron unha técnica para medir as densidades atómicas espaciais arredor destes aneis analizando a súa dirección. Os seus descubrimentos revelaron que a configuración atómica do vidro non é uniforme en todas as direccións, demostrando a anisotropía. Curiosamente, tamén descubriron áreas onde a disposición atómica presentaba algún grao de orde ou regularidade, a pesar da aparencia caótica xeral dos átomos na sílice vítrea.

A identificación da regularidade estrutural oculta no vidro ten importantes implicacións. Mellora a nosa comprensión das transicións de fase como a vitrificación e a cristalización de materiais e proporciona descricións matemáticas necesarias para controlar as estruturas e propiedades dos materiais.

No futuro, o profesor Shiga e os seus colegas planean utilizar enfoques baseados en datos, como a aprendizaxe automática e a IA, para explorar máis os materiais de vidro. Estas técnicas ofrecen vías prometedoras para descubrir máis información sobre os misterios do vidro e optimizar as súas propiedades funcionais.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Por que é importante comprender a estrutura atómica do vidro?

Comprender a estrutura atómica do vidro é fundamental para deseñar materiais funcionais eficientes e controlar as súas propiedades.

2. En que se centrou o grupo de investigación?

O grupo de investigación centrouse nas formas de aneis presentes nos materiais vítreos e desenvolveu novos indicadores para cuantificar a súa estrutura tridimensional e as simetrías estruturais.

3. Que descubriron os investigadores sobre a configuración atómica no vidro?

Os investigadores descubriron que a configuración atómica do vidro presenta anisotropía, o que significa que non é uniforme en todas as direccións. Tamén descubriron áreas específicas onde a disposición atómica mostraba algún grao de orde ou regularidade.

4. Como contribúe esta investigación ao campo?

Esta investigación contribúe á nosa comprensión das transicións de fase, como a vitrificación e a cristalización, e proporciona as descricións matemáticas necesarias para controlar as estruturas e propiedades dos materiais.

5. Cales son os plans de futuro do grupo de investigación?

O grupo de investigación planea empregar enfoques baseados en datos como a aprendizaxe automática e a IA para explorar aínda máis os materiais de vidro e desbloquear máis información sobre a súa natureza estrutural.