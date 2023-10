Un estudo recente puxo de manifesto a misteriosa desaparición de animais mariños que ocorreu hai entre 390 e 385 millóns de anos no Polo Sur. A investigación realizada arroxa novos coñecementos sobre o profundo impacto do clima e os cambios do nivel do mar nos ecosistemas mariños.

Durante o período Devónico Medio-Inicio, o supercontinente Gondwana, que incluía partes da actual África, América do Sur e a Antártida, estaba situado preto do Polo Sur. Ao contrario da paisaxe xeada que agora asociamos coa Antártida, esta antiga masa terrestre experimentou climas máis cálidos e niveis do mar máis altos, o que provocou grandes inundacións.

Os científicos levan moito tempo desconcertados pola aparición e posterior desaparición da biota Malvinoxhosan, un grupo de animais mariños que prosperaban en augas máis frías. Este grupo estaba formado por varios tipos de marisco, moitos dos cales xa están extinguidos. Despois de dous séculos de misterio, o autor principal do estudo, o doutor Cameron Penn-Clarke, explica que a orixe e a desaparición destes animais por fin foron desveladas.

Para investigar este fenómeno, os investigadores reuniron e analizaron unha gran cantidade de datos fósiles. Ao utilizar métodos analíticos avanzados, examinaron coidadosamente capas de rochas antigas, cada unha contén os seus propios rexistros fósiles únicos. A análise revelou de 7 a 8 capas distintas, mostrando un descenso progresivo da diversidade de animais mariños.

Ao comparar estas capas con datos ambientais antigos e rexistros de temperatura global, os investigadores fixeron un descubrimento alarmante. Atoparon unha forte correlación entre o descenso da diversidade de especies mariñas e a flutuación do nivel do mar e os cambios climáticos. Foi durante unha fase de arrefriamento global cando a biota Malvinoxhosan floreceu. As condicións máis frescas permitiron a estes animais especializarse, beneficiándose de barreiras térmicas circumpolares preto dos polos. Non obstante, a medida que as temperaturas comezaron a subir, os animais Malvinoxhosan desapareceron, deixando paso a especies máis adaptadas a augas máis cálidas.

As alteracións do nivel do mar durante este período probablemente romperon as barreiras oceánicas naturais, o que permitiu que as augas ecuatoriais cálidas se infiltrasen no Polo Sur. En consecuencia, estas especies de augas mornas dominaron, sinalando a desaparición das criaturas mariñas Malvinoxhosan. A ruptura dos ecosistemas polares provocada pola desaparición da biota Malvinoxhosan foi catastrófica e irreversible.

O doutor Penn-Clarke describe isto como un "misterio de asasinato de 390 millóns de anos". Os resultados do estudo indican que os efectos combinados dos cambios no nivel do mar e na temperatura foron os principais factores que desencadearon este evento de extinción. Aínda que este evento en particular coincide con extincións coñecidas durante o período Devónico Medio-Inicio, os investigadores carecen de inferencias precisas sobre a idade.

Comprender a sensibilidade dos ambientes polares e dos ecosistemas aos cambios no nivel do mar e na temperatura é fundamental, especialmente á luz da actual crise da biodiversidade. O estudo subliña a natureza permanente dos cambios que se producen nas rexións polares. Estes resultados destacan a urxencia de protexer e preservar estes ecosistemas vulnerables.

Fontes:

– O autor principal do estudo, o doutor Cameron Penn-Clarke da Universidade de Witwatersrand, Instituto de Estudos Evolutivos.