Imaxe directa dos glicanos que se unen a biomoléculas a nivel dunha única molécula

Un equipo de químicos orgánicos do Instituto Max-Planck de Investigación en Estado Sólido, en colaboración con investigadores da Universidade de Tubinga e da Universidade de Copenhague, desenvolveron un método de microscopía para capturar imaxes de glicanos unidos a biomoléculas. Os glicanos, que son hidratos de carbono implicados en diversos procesos biolóxicos, atópanse normalmente nas superficies celulares. Esta investigación, publicada en Science, presenta un avance nas técnicas de imaxe a nivel dunha soa molécula.

Os glicanos xogan un papel crucial no pregamento de proteínas e foron estudados amplamente debido á súa importancia nos procesos biolóxicos. Neste estudo, os investigadores utilizaron unha técnica de electrospray para empuxar glicanos unidos a moléculas de lípidos e proteínas (coñecidas como glicosaminoglicanos e glicoconxugados) sobre superficies de prata e cobre. Isto permitiu obter imaxes directas das moléculas mediante microscopía de varrido de túnel.

Empregando esta técnica, o equipo de investigación puido identificar monosacáridos específicos dentro das cadeas de glicanos e obter información sobre a orientación e as posicións de unión dos glicanos nas columnas vertebrales das proteínas. Os científicos tamén demostraron a aplicación deste método de imaxe capturando imaxes de glicanos ligados ao osíxeno unidos a proteínas de mucina, que poderían axudar na detección de biomarcadores precoces do cancro.

Esta nova técnica de imaxe ten un gran potencial en varios esforzos de investigación, incluíndo a identificación de glicolípidos e glicoproteínas descoñecidos. A capacidade de visualizar as secuencias e localizacións dos glicanos a nivel dunha soa molécula proporciona información valiosa sobre as propiedades estruturais e as funcións funcionais destes carbohidratos nos procesos biolóxicos.

