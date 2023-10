O complexo de rutenio dinuclear permite a redución de CO2 fotocatalítica altamente selectiva

Os investigadores da Universidade de Tsukuba lograron importantes avances no campo das enerxías renovables ao desenvolver un complexo de rutenio dinuclear (Ru) que actúa como un fotocatalizador eficiente para converter o CO2 en monóxido de carbono (CO). Este avance é prometedor para abordar o esgotamento dos combustibles fósiles e loitar contra o quecemento global.

Do mesmo xeito que o proceso de fotosíntese nas plantas, a conversión e o almacenamento da enerxía solar en enerxía química son cruciais para afrontar os desafíos ambientais. O equipo utilizou as poderosas propiedades fotocatalíticas do complexo dinuclear Ru para lograr unha reacción de redución de CO2 altamente eficiente, o que resultou nunha selectividade de máis do 99% para o CO.

Para levar a cabo o experimento expúxose á luz cunha lonxitude de onda central de 450 nm nunha atmosfera de CO2 unha mestura de dimetilacetamida e auga, que contén o complexo dinuclear Ru como fotocatalizador e un axente reductor de sacrificio. Despois de 10 horas, consumiuse todo o axente redutor e o CO2 converteuse con éxito en CO.

Os investigadores determinaron que o rendemento cuántico máximo da reacción a 450 nm foi do 19.7%. Sorprendentemente, a redución de CO2 fotocatalítica procedeu cunha eficiencia notable, mesmo cando a concentración inicial de CO2 na fase gaseosa se reduciu ao 1.5%. Isto indica que case todo o CO2 introducido podería converterse en CO.

A estabilidade mellorada do complexo dinuclear Ru recentemente desenvolvido atribúese ao forte efecto quelante do ligando empregado. Os dous restos do complexo Ru do complexo participan na fotosensibilización, mellorando aínda máis a súa estabilidade nas condicións de reacción.

Os investigadores pretenden mellorar aínda máis a actividade catalítica do complexo Ru para crear un sistema de reacción capaz de impulsar de forma eficiente o proceso de redución de CO2, mesmo a concentracións de CO2 máis baixas equivalentes á da atmosfera terrestre.

Esta investigación abre novas posibilidades para utilizar a enerxía solar para converter o CO2 en produtos químicos de valor engadido e ofrece un enfoque prometedor para combater os efectos negativos das emisións de carbono.

Fonte: Journal of the American Chemical Society