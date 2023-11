Os dinosauros como extraterrestres? Explora as posibilidades da vida extraterrestre

Os científicos levan moito tempo intrigados pola idea da vida extraterrestre, e un estudo recente publicado no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society propuxo unha teoría fascinante: os dinosauros poden non só existir noutros planetas, senón que tamén poden ser clasificados como extraterrestres. Aínda que os dinosauros estiveron extinguidos durante máis de 65 millóns de anos na Terra, os investigadores suxiren que explorando os compostos que estaban presentes durante a era dos dinosauros pero que non se atopan actualmente no noso planeta, poderíamos ser capaces de descubrir estas antigas criaturas noutro lugar.

O estudo apunta a un elemento clave que podería levar a un descubrimento innovador: os niveis de osíxeno. Mentres os niveis actuais de osíxeno da Terra están ao redor do 21 por cento, durante a época dos dinosauros, era máis alto, nun 30 por cento. Crese que este maior contido de osíxeno contribuíu ao éxito e ao dominio destas criaturas prehistóricas. Se se poden detectar niveis similares de osíxeno en planetas distantes, é plausible que se poidan atopar condicións favorables para a existencia de seres semellantes aos dinosauros.

A autora principal Rebecca Payne da Universidade de Cornell destaca a importancia de buscar sinais dunha etapa fanerozoica, un momento da historia da Terra onde evolucionaron formas de vida complexas, incluídos os dinosauros. O período Fanerozoico abarca case todo o tempo en que a vida estaba máis avanzada que os organismos unicelulares. Os científicos cren que identificar "pegadas dixitais lixeiras" ou marcadores similares noutros planetas podería indicar a presenza de formas de vida máis avanzadas máis aló de microbios e esponxas.

A coautora Lisa Kaltenegger expresa a súa esperanza de que a busca de planetas con niveis de osíxeno máis altos que a Terra poida facilitar a detección de signos de vida, incluíndo a posibilidade de dinosauros sen descubrir que nunca existiron no noso planeta. A posibilidade de atopar dinosauros parecidos a alieníxenas ampliaría a nosa comprensión da diversidade e evolución da vida no universo.

Aínda que o descubrimento de dinosauros extraterrestres segue sendo especulativo, os investigadores están impulsados ​​pola perspectiva de desvelar os misterios do cosmos e ampliar o noso coñecemento da vida máis aló da Terra. A procura destas investigacións científicas podería revolucionar finalmente a nosa comprensión do universo e o noso lugar dentro del.

Preguntas máis frecuentes

P: Hai algunha evidencia de que existan dinosauros noutros planetas?



R: Actualmente, non hai evidencia definitiva de dinosauros ou outras formas de vida existentes noutros planetas. O estudo discutido suxire a posibilidade de dinosauros extraterrestres baseándose na exploración de compostos e condicións que existían durante a época dos dinosauros na Terra.

P: Como poderían influír os niveis de osíxeno na existencia dos dinosauros?



R: Crese que os niveis máis altos de osíxeno durante a época dos dinosauros na Terra contribuíron ao seu éxito. Se se atopan niveis similares de osíxeno noutros planetas, poderían crear condicións adecuadas para a existencia de criaturas semellantes aos dinosauros.

P: ¿Están os científicos a buscar activamente sinais de vida noutros planetas?



R: Si, os científicos levan moitos anos dedicados á procura de vida extraterrestre. Diversas misións e iniciativas de investigación, como a busca de exoplanetas habitables, continúan explorando a posibilidade de atopar sinais de vida máis aló da Terra.

P: O descubrimento de dinosauros extraterrestres podería cambiar a nosa comprensión da vida no universo?



R: O descubrimento de dinosauros extraterrestres ou calquera outra forma de vida avanzada afectaría significativamente a nosa comprensión da diversidade e evolución da vida. Suxeriría que a vida puido xurdir e prosperar de forma independente en diferentes rexións do universo, ampliando potencialmente a nosa percepción do que é posible.