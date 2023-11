A técnica innovadora usa ADN microbiano para detectar minerais enterrados

By

Os investigadores fixeron un descubrimento innovador no campo da exploración de minerais. Ao estudar o ADN microbiano no solo superficial, os científicos da Universidade de Columbia Británica (UBC) desenvolveron un método non invasivo para detectar a kimberlita enterrada, unha rocha asociada aos diamantes. Esta técnica innovadora ofrece unha alternativa máis precisa á análise xeoquímica tradicional, que pode revolucionar o sector mineiro.

No seu estudo publicado en Nature Communications Earth and Environment, os investigadores explican que os microbios do solo sofren cambios cando entran en contacto cos materiais minerais. Estes cambios poden servir como "pegadas biolóxicas" que revelan a presenza de depósitos minerais enterrados. Ao analizar as secuencias de ADN destes microbios indicadores, os científicos puideron identificar a localización específica da kimberlita enterrada a decenas de metros baixo a superficie terrestre.

As implicacións desta investigación van máis aló da exploración de diamantes. Os mesmos métodos de secuenciación do ADN pódense aplicar para identificar outros minerais cruciais para a transición global á enerxía verde. Por exemplo, a investigación en curso do equipo mostrou resultados prometedores na detección de depósitos de cobre pórfido, que son vitais para a produción de tecnoloxías de enerxía renovable.

Ao aproveitar o poder do ADN microbiano, esta técnica pode aforrar tempo e recursos para os buscadores de minerais. En lugar de depender unicamente da perforación e da análise química, o que pode ser caro e lento, este enfoque non invasivo ofrece unha forma rendible e eficiente de identificar os minerais enterrados. Ademais, abre novas posibilidades para unha maior innovación na industria mineira.

FAQ

P: Como funciona a técnica do ADN microbiano?

R: Os microbios do solo sofren cambios cando entran en contacto cos materiais minerais. Ao analizar as secuencias de ADN destes microbios indicadores, os investigadores poden identificar a presenza e localización dos depósitos minerais enterrados.

P: Cales son as vantaxes desta técnica en comparación cos métodos tradicionais?

R: A diferenza da análise xeoquímica tradicional, que implica perforar e probar elementos no solo, a técnica do ADN microbiano é non invasiva, máis precisa e potencialmente máis rendible.

P: Pódese aplicar esta técnica a minerais distintos dos diamantes?

R: Si, esta técnica ten aplicacións máis amplas na exploración de minerais. Os investigadores tamén mostraron resultados prometedores na identificación de depósitos de cobre pórfido, que son cruciais para as tecnoloxías de enerxía renovable.

P: Cales son as implicacións para o sector mineiro?

R: Esta técnica innovadora podería redefinir o futuro do sector mineiro proporcionando un método máis preciso e eficiente para identificar minerais enterrados. Ten o potencial de aforrar tempo e recursos para os mineiros, o que supón un aumento da produtividade e un aforro de custos.

Fontes:

– Nature Communications Earth and Environment (https://www.nature.com/ncomms/)

- Universidade da Columbia Británica (https://www.ubc.ca/)