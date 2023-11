Que está a suceder realmente con Betelgeuse: unha fusión estelar?

Betelgeuse, a estrela superxigante vermella que se sitúa de forma destacada no ombreiro de Orión o Cazador, estivo facendo ondas nos últimos anos coas súas importantes flutuacións de luminosidade. Aínda que moitos especularon con que estes cambios indican unha explosión de supernova inminente, novas investigacións descubriron unha posibilidade diferente e intrigante: unha fusión estelar.

Un estudo titulado "Betelgeuse as a Merger of a Massive Star with a Companion" de Sagiv Shiber do Departamento de Física e Astronomía da Universidade Estatal de Louisiana mergúllase na idea de que Betelgeuse puido consumir algunha vez unha estrela compañeira máis pequena. Esta teoría baséase na comprensión de que a maioría das estrelas masivas existen dentro de sistemas binarios e que algunhas poden experimentar fusións durante a súa evolución.

Os investigadores simularon unha fusión entre unha estrela máis pequena de 4 masas solares e unha estrela de 16 masas solares, similar á masa estimada de Betelgeuse. Estas simulacións revelaron que a medida que as estrelas se achegaban e compartían unha envoltura común, a estrela máis pequena finalmente fusionouse co núcleo de helio da estrela primaria. Este proceso provocou un intercambio de enerxía tanto orbital como térmica, o que provocou un poderoso pulso que se propagou pola envoltura da estrela primaria. Ademais, esta fusión podería provocar unha perda de masa, o que provocou un fluxo de masa a alta velocidade lonxe da estrela primaria.

A evidencia que apoia esta fusión estelar reside na velocidade de rotación rápida de Betelgeuse, aproximadamente 5.5 km/segundo, en comparación cos 2 km/segundo do noso Sol. Estudos anteriores demostraron que unha fusión entre unha estrela masiva e unha compañeira de pouca masa podería explicar unha taxa de rotación tan alta. Ademais, a expulsión de material, semellante ás saídas polares observadas nos eventos de fusión, suxire que puido producirse unha fusión no pasado de Betelgeuse.

Aínda que este estudo non proba definitivamente que se produciu unha fusión, presenta unha posibilidade convincente. Os astrofísicos aínda teñen moito que aprender sobre estas fusións e as súas implicacións para a evolución estelar. Son necesarios métodos e ferramentas melloradas para comprender plenamente estes eventos, o seu papel na configuración da paisaxe transitoria astrofísica e as propiedades dos proxenitores das supernovas.

En conclusión, é improbable que as flutuacións recentes na luminosidade de Betelgeuse estean directamente conectadas cunha fusión estelar, pero a idea de que Betelgeuse consuma unha estrela compañeira máis pequena ofrece unha nova perspectiva sobre o que pode estar pasando con esta enigmática superxigante. A medida que continuamos afondando na física das fusións estelares, obteremos información valiosa sobre a evolución das estrelas masivas e os acontecementos celestes que configuran o noso universo.

FAQ

P: Que é unha fusión estelar?



R: Unha fusión estelar prodúcese cando dúas estrelas dun sistema binario achéganse o suficiente para fusionarse, o que resulta no intercambio de enerxía e unha potencial perda de masa.

P: As flutuacións recentes na luminosidade de Betelgeuse poderían ser un sinal dunha supernova inminente?



R: Non, é máis probable que as flutuacións na luminosidade se atribúan ás nubes de po e ás pulsacións regulares da estrela en lugar dunha explosión de supernova inminente.

-¿Como investigaron os investigadores a posibilidade dunha fusión en Betelgeuse?



R: Os investigadores simularon unha fusión entre estrelas con masas similares á masa estimada de Betelgeuse e analizaron a dinámica e o intercambio de enerxía resultante.

-¿Hai algunha evidencia sólida dunha fusión no pasado de Betelgeuse?



R: Aínda que non hai evidencia directa, a velocidade de rotación rápida de Betelgeuse e a expulsión de material son consistentes co que se observa durante as fusións estelares.

P: Cales son as implicacións dunha fusión estelar na evolución de Betelgeuse?



R: Unha fusión no pasado de Betelgeuse non interrompería a súa evolución nunha superxigante vermella, pero podería contribuír á súa rápida taxa de rotación e á expulsión de material a través das saídas polares.