O cometa do diaño: un visitante celestial masivo que se achega á Terra

Na vasta extensión do ceo nocturno, capturar a beleza abraiante das choivas de meteoritos e os raros sobrevoos de cometas pode ser unha experiencia gratificante para os observadores do ceo. Aínda que as choivas de meteoros poden ocorrer con frecuencia, a aparición de cometas é unha verdadeira rareza. Non obstante, se tes unha afección ás marabillas celestes, marca os teus calendarios para o ano 2024, xa que un enorme cometa chamado 12P/Pons-Brooks está preparado para achegarse á Terra que te deixará abraiado. Apodado o cometa do diaño debido á súa forma única de corno, este cometa colosal é significativamente máis grande que o monte Everest.

Segundo un informe de Live Science, o 21 de abril de 2024, o cometa 12P/Pons-Brooks achegarase notablemente á Terra. Cun tamaño aproximado de 30 quilómetros, este visitante celeste está composto por criomagma, unha mestura de xeo, po e gas. O cometa entrou recentemente en erupción os días 5 e 7 de outubro, revelando o seu distintivo par de cornos. Esta erupción supón o segundo estalido desde o 20 de xullo, tras un período de inactividade de 69 anos. Actualmente en camiño cara ao sistema solar interior, o cometa do diaño diríxese cara á súa aproximación máis próxima ao sol.

Durante a súa aproximación próxima, o cometa do diaño será visible a simple vista, aínda que o uso dun telescopio mellorará a vista. É importante ter en conta que, a pesar do seu nome nefasto, os expertos aseguran que o cometa non supón ningunha ameaza para a Terra. Despois do seu encontro co noso planeta, o cometa continuará a súa viaxe cara aos bordos exteriores do sistema solar, permanecendo oculto á nosa vista ata o ano 2095.

O descubrimento do cometa 12P/Pons-Brooks ou Devil Cometa pódese atribuír ao astrónomo Jean-Louis Pons, que o viu por primeira vez o 12 de xullo de 1812. Coñecido polos seus volcáns de xeo activos, este cometa está entre os 20 cometas identificados para exhibir. actividade volcánica en curso. Algúns expertos incluso comparan a súa forma coa emblemática nave espacial Millennium Falcon da serie de películas Star Wars.

