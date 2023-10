O enorme cometa "cornudo" que avanza cara á Terra

By

Os científicos fixeron un descubrimento sorprendente que pode engadir ao ano apocalíptico que foi 2020. Un cometa colosal, tres veces do tamaño do Monte Everest, explotou e agora diríxese cara á Terra. O cometa, coñecido como 12P/Pons-Brooks, é un cometa criovolcánico, tamén coñecido como volcán frío. Mide un asombroso 18.6 quilómetros de diámetro, equivalente ao tamaño dunha pequena cidade.

O suceso explosivo tivo lugar o 5 de outubro, marcando a segunda erupción deste cubo de xeo interestelar nos últimos catro meses. A Asociación Astronómica Británica detectou a explosión cando observou que o cometa parecía moito máis brillante debido á luz reflectida polo seu coma, que é a nube de gas que rodea o seu núcleo.

A explosión provocou a formación de "cornos" no cometa, que se asemellan á forma dunha criatura con cornos ou mesmo á nave espacial Millennium Falcon de "Star Wars". A causa destes cornos aínda está por determinar, pero os expertos especulan que pode ter algo que ver coa peculiar forma do núcleo do cometa.

A pesar da súa traxectoria alarmante e aparencia ominosa, non hai ningunha ameaza inmediata de 12P/Pons-Brooks. Espérase que chegue ao seu punto máis próximo á Terra en abril de 2024, facendo visible a simple vista. Despois diso, será catapultado de novo ao sistema solar e non volverá ata 2095.

Este cometa non é o único con tendencias explosivas. 12P é un dos 20 cometas coñecidos con volcáns de xeo activos. Outro exemplo famoso é o 29P/Schwassmann-Wachmann, que recentemente tivo a súa maior erupción en 12 anos, liberando preto de 1 millón de toneladas de criomagma ao espazo.

Aínda que a perspectiva dun cometa masivo que se precipite cara á Terra pode parecer alarmante, os científicos aseguran que aínda non hai que entrar en pánico. Este evento celeste ofrece unha oportunidade fascinante para observar e estudar cometas mentres percorren o noso sistema solar.

